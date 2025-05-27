影／黃國昌南下考察興達電廠爭議 曾文生親自滅火

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今天與黨團成員及國民黨高雄市議員邱于軒、白喬茵赴興達電廠考察，追究日前爆出的「偷開機組」燃煤發電爭議，黃國昌批評台電以自創標準掩蓋偷開機組的違法、違規事實犧牲高雄人的肺，台電董事長曾文生親自說明興達電廠3、4機組還未除役，但依據環評承諾已轉為緊急備用機組，僅在備轉容量率低於8%才啟動，且每年運轉時數不得超過720小時，目前3、4號機發電時數僅117小時、135小時，一切合法合規。

黃國昌今與黨團副總召張啓楷、立委林國成、劉書彬，以及國民黨高雄市議員邱于軒、白喬茵一起到興達電廠考察，現場已聚集許多當地民眾舉牌抗議台電偷偷開啟沒有許可的燃煤機組。黃國昌批賴清德總統及行政團隊不斷欺騙台灣人民「不缺電」，結果台電卻被發現興達電廠、大林電廠都偷開機組發電，電力缺口都要由高雄人的肺來犧牲。