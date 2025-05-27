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李俊俋爆用公務車送愛犬 吳宗憲：政府果然很有錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。記者曾吉松／攝影
監察院秘書長李俊俋。記者曾吉松／攝影

監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車接送愛犬去美容，國民黨立委吳宗憲今表示，民進黨政府說沒錢，卻還可以讓公務車送愛狗去美容，「我們的政府果然很有錢」。

吳宗憲說，李俊俋先前大開記者會說藍白刪預算，讓監察院無法動彈，連廁所的衛生紙都無法提供，結果媒體爆料在520當天，他以公務車接送愛犬去寵物美容沙龍，這樣跟民眾說沒錢，把大家都當作是盤子？

吳宗憲表示，當初主張廢監察院、又主張廢除公投審議委員會，讓公投不能實質審查的人，怎麼當上大官後，完全變了個樣？再來檢視一次，過去擔任立委的李俊俋曾說：「畢竟是政務官，沒做好就應該下台負責」，面對現在說中央沒錢卻濫用公務車的李俊俋秘書長，這不能用一句思慮不周就能輕輕帶過。

監察院 李俊俋 公投

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