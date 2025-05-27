民代爆興達燃煤一、二號機組也開了 台電董座：定期啟動

興達電廠3、4號燃煤上周「偷開機」被高雄民代揭發後，立院民眾黨團今早前往考察興達電廠，立委張啓楷加碼爆料，興達電廠不只3、4號燃煤機組，「連1號、2號機組都開了」。台電董事長曾文生說，大林5號機、興達1號機、2號機從來沒有因為的備轉容量不達6%而啟動，只有因為機組需要定期啟動，「就像我們的車一樣」，而啟動分別是7小時、14小時。

曾文生指出，台電公司所有的機組發電機、水火力的機組加加起來有200多部，數量非常的龐大，到目前為止，大林5號機、興達1號機、2號機是已經除役轉為緊急備用機組，興達3號、4號機，是因為環評的承諾，轉成備用機組。

曾文生說，最近各界關心興達電廠3、4號機的許可證問題，許可證的狀況是台電公司有提出申請，一直到5月21號，當時也都還在續審的程序當中，外界說台電是無證操作，但台電依照電力設施空氣污染排放標準，「其實它是沒有要求申請許可證的」，台電公司只要將發電的時數限制在720小時以下，「這個操作是合法、合規的」。

「現在已經時間接近5月底了，大林5號機、興達1號機、2號機，從來沒有因為的備轉容量不達6%而啟動」曾文生說，大林5號機、興達1號機、2號機只有因為機組需要定期啟動，就像我們的車一樣，需要定期啟動，而啟動分別是7小時、14小時。

曾文生強調，興達3號機跟4號機是因為備轉容量低於8的時候就可以啟動，依照這個規範，最早會開始啟動的機組就是興達3號機和4號機，興達3號機和4號機是還沒有除役，依照環說書的明確登載是尚未除役，台電自願將它降為備用機組，發電時數也才117小時跟135小時，「離720小時的距離非常、非常的遠，還有一段距離」。