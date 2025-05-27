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公文曝地方補助不能刪 藍：主總偽造文書或政院違法刪除

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午於立法院開「強扣一般性補助款 行政院自相矛盾！違法濫權！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午於立法院開「強扣一般性補助款 行政院自相矛盾！違法濫權！」記者會。記者李成蔭／攝影

行政院統刪地方補助款引強烈反彈，國民黨立法院黨團揭露，行政院主計總處當初將總預算發文給立法院，當中就明確指出「依照法律義務支出」的明細表，就是告訴立院不能刪，結果現在行政院自已刪，那到底是主計總處偽造文書還是行政院違法刪除？呼籲賴清德總統懸崖勒馬，將一般性補助還給地方。

行政院決定統刪給各地方政府補助款25％，引發地方縣市強烈反彈，話題在近日持續引發討論，國民黨團今上午於立法院開「強扣一般性補助款 行政院自相矛盾！違法濫權！」記者會。

國民黨團書記長王鴻薇指出，行政院此舉完全違法，因為行政院主計總處114年預算書出爐後，同時發文給立院議事處、立法院財政委員會等，當中還做了表格，明確指出中央政府總預算「依照法律義務支出」的明細表，就是告訴立院不能刪除，刪除就是違法，結果「立院不刪，政院自己刪。」

王鴻薇表示，主計總處發文中的表格是公文書，如果行政院可以刪除，代表主計總處在偽造文書；如果不能刪除，政院還這樣刪，就是違法刪除，除違反地方制度法，也違反刑法，賴政府竟為政治鬥爭違法濫權。

「中央酒肉臭，地方凍死骨」羅智強批評，民進黨拿著史上最高接近三兆的總預算，結果大砍地方補助款，中央有錢到什麼程度？監察院秘書長李俊俋可以用公務車專車接送愛犬美容，監察院不是在喊窮嗎？不是說廁所沒衛生紙嗎？請問問民進黨政務官楷模李俊俋，完全是雙面嘴臉，爽花人民納稅錢，民進黨字典裡面哪有地方自治？愛砍就砍，當皇帝就好，呼籲賴清德懸崖勒馬，請依法將一般性補助還給地方。

國民黨立委賴士葆也說，行政院先是要給地方一般性補助款法定支出上違法刪除，同時又違反最新通過的財劃法，因為第30條明文規定今年獲得的地方補助款不能比去年少，所以行政院是雙重違法。

補助款 行政院 國民黨

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