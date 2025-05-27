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美智庫：共軍研究俄烏戰爭 認定美國無法打持久戰

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為烏克蘭軍隊去年在烏東頓內次克州前線砲擊俄軍。俄烏戰爭是近年來全球物價上漲的原因之一。美聯社
圖為烏克蘭軍隊去年在烏東頓內次克州前線砲擊俄軍。俄烏戰爭是近年來全球物價上漲的原因之一。美聯社

美國智庫蘭德公司（RAND）22日發布報告指出，中國持續藉由俄烏戰爭吸取經驗，評估美國的國防工業無法打持久戰，也認為解放軍從俄烏戰爭中所學習到的混合戰經驗，極有可能會應用在未來的衝突之中。

美國智庫蘭德公司22日發布「中國在俄烏戰爭中學到的教訓」（China’s Lessons from the Russia-Ukraine War）報告，內容提到，俄羅斯企圖透過混合戰的方式，利用非軍事工具來競爭，以期可以用最小的軍事力量來贏得戰爭；不過，該戰略在俄烏戰爭中未能獲得成功。

報告指出，中共起先也擁抱俄國的混合戰戰略，但隨著俄軍在俄烏戰場上的表現不佳，中共分析認為，俄國高估了透過混合戰來嚇阻軍事升溫的能力；現在中共現在漸漸不再定義混合戰的用途是嚇阻或減少軍事力量的使用，反倒是定義為利用非軍事工具來競爭，為戰前做準備。

報告提到，中共開始推動新的混合戰模式，重視在潛在衝突發生前，以非軍事手段塑造戰場空間，並提升軍事殺傷力。

此外，報告也指出，中共也研究美國在俄烏戰場上部署的先進科技，並相信美國的國防工業無法維持一場持久戰，並認為美國在科技上的優勢會隨著戰爭持續而降低。

報告表示，中共雖然明白美國在先進武器上具有非常大的優勢，但共軍的主要研究員認為，俄國得以透過拖延的方式來克服美國的優勢，並認為，若中國也與美國發生類似的衝突，中國會比俄國占據更有利的位置。

此外，報告也認為，中共領導人在俄烏戰爭爆發之後，，認為中國獲得了新的戰略機會來提升中國的國際聲望，同時透過瞄準美國與盟友之間凝聚力，以削弱美國的聲望。

報告指出，中共透過負面訊息或假訊息來打擊美國與盟友之間的關係，未來可能會把此法作為對未來潛在衝突所做的準備。

報告對美國政府提出建議，指美國政府應出資擴大國防軍事工業的規模，同時國會也應該支持擴大美國國防軍事工業，以破壞共軍可以持久戰來打贏美國的認知；報告也建議美方持續與盟友互動，以因應中共的假訊息行動。

美國 俄烏戰爭 中共

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