遠見公布縣市長施政滿意度調查 三大罷免城市均下滑

今年的縣市長施政調查呈現巨幅震盪，台中、台北、桃園滿意度皆大受影響。高雄市長陳其邁(圖)、嘉義縣長翁章梁、台東縣長饒慶鈴，持續蟬聯五星首長。報系資料照片

遠見雜誌今天公布2025年「遠見縣市長施政滿意度調查」。受到罷免政治角力和藍綠族群對立影響輿情風向，今年的縣市長施政調查呈現巨幅震盪，台中、台北、桃園滿意度皆大受影響。高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、台東縣長饒慶鈴，持續蟬聯五星首長，曾獲五星首長的嘉義市長黃敏惠在沈潛一年後，今年重登五星。雲林縣長張麗善則首登五星寶座，是雲林縣史上第一位五星首長。

基隆市長謝國樑以個人滿意度增幅最多、個人不滿意度（負評）降幅最大；台南市長黃偉哲也以「個人滿意度」進步，雙雙成為年度最佳進步獎。

遠見表示，2025年是政治不安定的一年，外有川普關稅政策掀起的全球地緣政治戰，內部有立委大罷免衝擊民心，導致2025年的「遠見縣市長施政滿意度調查」呈現巨幅震盪。今年新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙因停職，排除在評比之外，僅呈現20個縣市的結果。

高雄市長陳其邁拿下五星。遠見表示，他近年成功引進台積電先進製程廠南下設廠，個人滿意度73.0％，是六都最高，較去年上揚1.7個百分點，比2021年剛就任時的成績增加10.2個百分點，創高雄自2017年以來的九年新高。在代表團隊績效的八大面向（教育、環保、治安、交通、醫療、觀光、消防、經濟）平均滿意度達72.7％，居六都第一。

台中市長盧秀燕拿到4.5星，滿意度64.4％，較去年下滑8.5%；施政分數69.5分。但相較於2019年就任首年成績，仍成長21.5個百分點及5.9分。

同樣是立委罷免人數較多的台北市，亦受政治氛圍影響，台北市長蔣萬安今年為四星，54.2％的滿意度較去年下滑5.2%，仍較上任第一年高出7.9個百分點，而八大面向平均滿意度63.8％，亦為五年來新高。

另一大罷免熱區──桃園市，市長張善政拿到四星，滿意度為53.8％，雖較去年下滑4.8%，但相較2023年上任之初的成績，亦有1.8個百分點的增幅。

新北市長侯友宜重新贏回民心，今年從四星提升為4.5星。滿意度59.7％、施政分數68.4分、代表團隊績效的八大面向平均滿意度63.3％，已走出去年谷底，同步上揚；負評20％較去年減少九個百分點，為全台降幅第二多。

去年挺過罷免低潮，基隆市長謝國樑已掌握施政手感。2025年滿意度為58.3％，較去年成長19個百分點。今年負評27.1％，比去年減少21.2個百分點，是今年度全台「優化最多」的首長。施政分數66.4分亦為任內新高，拿下四星。

在台南執政已進入第七年的台南市長黃偉哲，今年4.5星。過去幾年民調成績都略有瓶頸，市民今年給予肯定，滿意度為64.7％，較去年增加3.2個百分點，增幅是全台第二、六都最多。