獨／協防台灣若非美核心利益 前國安局長憂中共將主導台海戰事

美國近日表示未來「不再投入不明確的軍事任務」，引發美國是否協防台灣的討論，國安局前局長李翔宙表示，外界多所傳聞中共武力犯台已愈趨緊迫，當今台灣情勢發展有若上緊了發條，他憂心台海區域情勢發展，若不能在此區域建立反制中共軍事武力的強大聯盟機制時，也就會是中共欲藉武力犯台以為統一中國歷史大業的最有利時機。

他指出，美國總統川普、副總統范斯最近分別蒞臨西點軍校及海軍官校公開演說強調，美軍任務的執行將放在「捍衛國土，全軍破敵」單純目標上，未來美國「不再投入不明確的軍事任務」，明確表達美國的戰略方針，開始置重點在經貿市場拓展、晶片供應鏈安全、關鍵科技防控、同時將減少國際干預、降低多邊軍事承諾、重視導彈防禦與邊境安全，並將重行檢討國防開支配額等戰略規劃。

其中，范斯並特別以在紅海針對葉門胡塞武裝發動的戰略轟炸為例，說明只有在國家利益真正受威脅時才會施以軍事行動，這說法正是美國不欲續任「世界警察」的明確表態，不難想像，未來勢將牽動全球局勢變遷，尤其冷戰時期兩極對峙的基本模式。

尤其近幾年來，美國一直不斷地大幅質變，對美國全球影響效應及領導功能尤其嚴重變化，川普「美國優先」政策，導致與國際夥伴合作關係不斷疏離、脫軌；向來維持傳統密切關係的好鄰居加拿大、墨西哥都反目成仇；川普頻與歐洲英德等盟邦意見不合立場分歧，撕毀氣候變遷協議，及否決自貿協定與限核協議；甚至為了減輕國家經濟負擔，不惜揚言退出當年創始對抗共產極權集團的北大西洋公約組織，這一切政策的倒行逆施，不難看出根本原因出自「美國國力漸衰」，尤其這些因應作為，不但自廢武功，也斵斷國家實質發展與影響力。

李翔宙指出，日前日媒專訪賴總統詢談2026年中共犯台可能性較前提升，犯台行動除先奪台灣南部與澎湖地區外，並以供電能源設施為打擊重點；印太司令帕帕羅上將也在美國國會及多次公開座談會上強調，在他印太司令任內，這場亞太戰事已是勢不可擋的趨勢了。他形容，當今台海情勢發展好比古詩「一上高樓萬里愁⋯山雨欲來風滿樓⋯故國東來渭水流」。這一切都在隨著局勢緊繃持續推移，也不斷變換，唯一不變的就是「時機的到來」。

李翔宙表示，長期以來，台海區域情勢發展的基礎考量，若不能在此區域建立反制中共軍事武力的強大聯盟機制時，也就會是中共欲藉武力犯台以為統一中國歷史大業的最有利時機；過去在「美、中、台戰略三角關係」均勢制衡下，台海會否發生衝突或戰爭，「打不打、看台灣」，台灣推動獨立建國，是中共發動戰爭的先決條件；「怎麼打，看中共」，全面武力血洗台灣或關節要害點穴逼使投降，是發動戰爭的手段選擇；「打多久，看美國」，從維持世界和平防止全球動盪，是美國站在民主自由人權的出發點上、折衝戰爭結束的警察國家責任。

李翔宙憂心，設若如前所述，美國不再介入或不欲陷入國際糾紛以致長期削減國力、節省國家投資成本，那麼台海戰事「打不打、怎麼打、打多久」的主導地位都會集中於中共一身。