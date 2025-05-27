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被指揚言砍一般補助 賴士葆駁：莊瑞雄移花接木帶風向

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委賴士葆。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委莊瑞雄昨指國民黨立委賴士葆去年曾言要砍一般補助款，賴士葆今日在國民黨立院黨團記者會上駁斥，他對莊瑞雄這種移花接木式的不實指控，深表遺憾。他從未說過要砍一般性補助款。

賴士葆說，莊瑞雄在昨天立法院司法法制委員會質詢，公開指責他在民國113年12月23日，新聞有刊登說他要砍一般補助款，這完全是在帶風向、道地的假訊息。

賴士葆表示，相關刪減輔助款的新聞出現在113年12月23日的報導，可是他讀遍那一天在立法院財委會的發言稿，全部看一遍，他強調的重點是，這幾年國家每一年賸餘3000億到5000多億，所以從中間撥出3700多億給地方政府根本不是難事。即便接受媒體單獨訪問，也沒有說要砍一般補助款。

賴士葆說，根據新修的的財劃法第30條第3項規定，今年的一般性補助款不能夠比去年少，他怎麼會違法主張要刪一般補助款。但中央各部會給地方政府還有計畫性補助款，民國112年高達2441億，既然財劃法規定要把中央撥3700多億撥給地方政府，那原來透過中央政府各部會委託地方政府的業務費用就應直接撥給地方，連業務也要轉移。

賴士葆強調，他對於莊瑞雄這種移花接木式的不實指控，深表遺憾。

賴士葆 補助款 莊瑞雄

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