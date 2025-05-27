駁興達電廠2燃煤機偷開機 董座曾文生親自澄清

高雄興達電廠日前遭民代質疑「偷開」，重啟老舊燃煤機3、4機組；台電董事長曾文生今日親自說明，興達電廠3、4機組還未除役，但依據環評承諾已轉為緊急備用機組，僅在備轉容量率低於8%才啟動，且每年運轉時數不得超過720小時，目前3、4號機目前發電時數僅117小時、135小時，一切合法合規。

曾文生表示，台電公司水火力發電機組共200多部，數量龐大，位在高雄的大林5號機、興達1、2號機已經除役轉緊急備用機組，興達3、4號機則因環評承諾轉為備用機組；台電每天發電會準備一定的備轉容量，以因應特殊情況時穩定供電，並依備轉容量率評估供電穩定性，例如去年0403大地震時電網能持續供電，就是靠備轉容量。

曾文生表示，地震過後部分機組若遭損傷，需要時間修復，台電會試情形啟動緊急備用機組，「備用機組讓電網在遭受衝擊時，還能穩定供電」，歐洲國家如芬蘭、法國、德國、奧地利都有重啟燃煤機組的因應措施，在機租大修或冬季供暖需大量電力時，緊急備用機組都扮演著關鍵角色，而台灣的緊急備用機組佔比已非常低。

曾文生表示，台電若將所有緊急備用機組在法定許可的720小時全數用完，發電量僅佔總發電量0.5%，而備用機組實際運轉量更絕對低於0.5%，「去年備用機組發電低於0.01%，卻大力幫助電力系統穩固」；大林5號機、興達1、2號機分別在2022、2023年分別除役，依據2014年公布的電力設施空氣污染排放標準規定轉為備用機組。

曾文生表示，興達3、4號機在2019年通過環評時轉為備用機組，台電環評說明書內清楚載明3號機在2025年底除役，4號機在2026年底除役，「台電為了加速減媒，自主在備轉容量率超過8％時不啟動3、4號機」。他強調依據法令，緊急備用機組不需申請發電許可證，但3、4號機因還未除役，台電才向高雄市府申請操作許可。

曾文生表示，台電申請興達3、4號機操作許可時，一直向高雄市協商確定發電時數不超過720小時，許可證直到5月21日仍在續審階段，「但只要發電低於720小時，緊備機租發電都是合法合規的」。今年截至目前，大林5號機和興達1、2號機都沒有因為備轉容量低於6％就啟動，只有因定期啟動需求，分別啟動7小時、14小時。

曾文生表示，興達3、4號機目前發電時數117小時、135小時，離720小時仍有一大差距，各個地方政府都希望在穩定供電前提下，能降低特定機組運轉，這也是台電努力的方向，「我們會信守環評承諾，將興達3、4號機發電壓在720小時以下，機組調度、發電狀況、空品數據都是依年度計算，一兩天的起伏不能代表整體狀況」。