民進黨團記者會狂罵藍白半小時 評李俊俋公器私用不到30秒

監察院秘書長李俊俋以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，晚上再親自搭乘公務車接回，涉濫用行政資源、公器私用。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天今天表示，李俊俋已坦承他思慮不周，所有公務同仁都要遵守相關規定，相信李俊俋對自己的作為也做出應有的檢討，他的思慮不周社會也會持續監督，未來也絕對不能再犯。

民進黨團今天舉行批評藍白亂國會滿周年記者會，花了半小時篇幅輪番批評國民黨、民眾黨過去一年在立法院作為；被問及對李俊俋公器私用時，則只有不到30秒簡單回應。

民眾黨立院黨團總召黃國昌呼籲，李俊俋如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。否則，未來監察院哪裡還有臉去考核文武百官，又有誰會信服？