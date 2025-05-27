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綠黨團：韓國瑜成「三箱院長」連議場都要放急救箱

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱批評，立法院長韓國瑜已成「三箱院長」，表決搞黑箱、法案放冰箱、議場要放急救箱。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委鍾佳濱批評，立法院長韓國瑜已成「三箱院長」，表決搞黑箱、法案放冰箱、議場要放急救箱。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團今天表示，明天就是國民黨、民眾黨聯手通過國會擴權法案一周年，國人看到的卻是史上最亂的立法院。民進黨立委鍾佳濱批評，立法院長韓國瑜已成「三箱院長」，表決搞黑箱、法案放冰箱、議場要放急救箱。

民進黨團表示，要列舉藍白在立院的10大亂象，包括史上最暴力的國會；史上最不討論的國會；黑相條文輾壓硬表決；最不忠誠的在野黨；史上最議事不中立的立法院長；史上最罔顧紀律的國會；總預算刪最多、凍最多、審最亂；法案三讀後遭凍結被綁票；史上最多違憲法案的國會；民主倒退，程序委員會擋案等。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，立院違法已經成為常態，變成表決院，不討論只表決。民進黨立委沈伯洋表示，藍白黑箱喬條文，輾壓硬表決，以財劃法為例，到要表決最後一刻，才突然提出再修正動議，否定了前面所有討論，然後馬上開始表決，連民進黨立委都不知道表決內容。

吳思瑤指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁過去一年來，每次立院有重大法案要處理時，都要赴中國一趟，傅崐萁到底是台灣民意代表，還是中國的人大代表？韓國瑜則成了康樂股長，只在乎點什麼菜、過什麼節、哪個立委過生日。

韓國瑜 立法院 民進黨

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