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社維法修法三讀通過 賣運輸、遊樂黃牛票最重罰3萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
刑事局偵查員現場勘察黃牛搶票程式照片。圖／內政部提供
刑事局偵查員現場勘察黃牛搶票程式照片。圖／內政部提供

立法院會今天三讀修正通過「社會秩序維護法」，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行1萬8000元以下，提高到3萬元以下，加碼打擊黃牛；妨害公眾安寧又不聽勸者，罰鍰金額從6000元提高至1萬元；惡意跟追者罰鍰金額，也從3000元提高至3萬元。

立法院會27日上午處理「社會秩序維護法」第9條、第64條、第72條、第89條修正草案，今天在院會上逐條討論後，全案經過二、三讀，未有文字修正，會議主席、立法院長韓國瑜敲槌，修正通過。

此次修法重點包括，將「瘖啞人」一詞修正為「未滿七歲即有聽覺且語言障礙者」，以貫徹身心障礙者權益的保障及人格權的維護。

此外，有關黃牛票管制及處罰部分，為抑止黃牛亂象，修法將現行社會秩序維護法非供自用，購買運輸、遊樂票券轉售圖利行為之罰鍰從1萬8千元提高至3萬元。

考量現行文化創意產業發展法、運動產業發展條例等專法都有特別規範黃牛票防制作為，基於責有攸歸原則，文圖條文中也通過一項附帶決議，要求各主管票券機關，2個月內針對黃牛行為在研議修法，從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，有效抑制黃牛。

有關製造噪音或深夜喧嘩，此次修法對於達到妨害公眾安寧程度，又不聽禁止者，將現行罰鍰金額從6000元提高至1萬元，強化警惕，確保民眾居家生活安寧。

此外，近年社會跟追惡害事件仍層出不窮，為填補不適用「性騷擾防治法」或「跟蹤騷擾防制法」的案件，將現行罰鍰金額自3000元提高至3萬元，提升懲處嚇阻效果，保障民眾免於跟追的隱私自由及安全。

內政部表示，這次修法涉及人民生活安寧、權益保障及人身安全等民生議題，主要加重黃牛票、生活噪音、跟追案件的處罰，修法後警察機關將全力落實相關事項的執行，以達維護公共秩序、確保社會安寧的任務，更周延保障民眾安全與權益。

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