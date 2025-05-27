李俊俋爆公務車接寵物 王鴻薇：證明立院嚴審預算正確

監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車接送愛犬去美容，國民黨立委王鴻薇說，濫用納稅人的錢，證明立法院嚴審預算完全是正確的事情。

對於公務車接送愛犬美容一事，李俊俋解釋是因公務開會較晚，所以請同仁協助接送愛犬，並坦言自己思慮不周。

王鴻薇說，之前監察院因為立法院刪凍預算，哭窮又想釋憲。李俊俋用公務車載寵物，辯稱「寵物年事已高，當天公務繁忙，無法帶寵物所以用公務車」，好像只有那一天。她拭目以待，看李俊俋還有沒有其他濫用公務車做自己私事的情況。

王鴻薇表示，民進黨政府很多高官濫用公務車，過去有運安會前主委楊宏智用公務車去泡湯訪友，駐美代表俞大㵢也用公務車去賞櫻花。公務體系是怎樣，可以這樣濫用公務車，把司機當自己家裡的長工使用？監察院一定要出來說明。

王鴻薇指出，監察院一方面說預算不夠，衛生紙沒有，電燈不能開，還要去釋憲，卻可以大量使用公務車，油錢如何支付？可以濫用納稅人的錢嗎？證明立法院嚴審預算完全是正確的事情。