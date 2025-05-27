獨／謝國樑為張淵翔案首度鞠躬道歉 並批：非常不應該

基隆市議員鄭文婷今天在市議會總質詢時，指市府民政處前處長張淵翔涉入死亡連署案擅用戶政系統協助、偽造文書被收押，近日又有一名國民黨黨工被收押，質疑市長不用道歉嗎？市長謝國樑今天首度為張淵翔深深鞠躬道歉，並說這樣做「非常不應該」。

針對張淵翔案，謝國樑先前多次表示，等偵辦告一段落會道歉，今天在議員質詢時「提前」向市民致歉。

謝國樑說，這件事情發生後，他後來才了解到民政處長張淵翔有涉入這案子，他非常的驚訝且難過，而且也覺得這樣做非常不應該。當時媒體有很多各式各樣的討論，包括是不是討論市長涉案，案情會不會向上升高？

謝國樑表示，經過這段時間的發展，要釐清市府涉案的情況是如何，目前二位戶政事務所主任涉案交保，都已經陸續要離職，或決定離職日。

謝國樑並說，在這過程中，他的確有督導不周的地方，他今天願意利用議員的總質詢時間向議會和全體市民，針對張淵翔處長及戶政有不當使用個資情況做一個深切的道歉。

謝國樑表示，在後續案子如果正式起訴後，會做出更多的道歉表達，表達他可以在此案中可以做到的檢討，讓市民對市府未來公務的行使有更多的信心。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，已有張淵翔等5名被告收押，8人交保。