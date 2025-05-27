【重磅快評】監院沒錢買衛生紙 秘書長用公務車接送愛犬？

在野黨聯手砍中央政府總預算，在諸多「哭窮」的政府機關部會裡，監察院算是表現非常「突出」的一個。監察院宣稱，因為業務費被砍96%，各單位連衛生紙都買不起，「每個部門都得自備衛生紙」。還有監委說，公務車的油錢他們得自己出，地方巡察經費也沒了。說得好像因為預算被刪，監察院已經近乎停擺。

但諷刺的是，監察院才哭窮不久，如今此時卻爆出監察院秘書長李俊俋用公務車辦私事，以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，晚上再親自搭乘公務車接回的醜聞。而且在監察院「哭窮」的過程裡，李俊俋就是表現最積極的一位，還說其實去年監察院水電費就付不出來了。李俊俋還宣稱，要把預算被刪一事聲請釋憲。

而即便沒有預算爭議，李俊俋用公務車送狗之事也非常離譜。首先公務車當然是公務使用，接送首長上下班算是公務，但接送的是「狗」，當然就不只是「思慮不週」了；而且「送狗美容」的時間還是上班時段，李俊俋日理萬機，竟然還有空在上班時間交代司機「送狗美容」，簡直震碎民眾三觀。

很顯然，「公務車送狗去美容」，不會只是李俊俋公器私用的唯一例子，而應該是「被抓到的例子」。但遺憾的是，要處理這起事件，大概只有兩種方式：第一是李俊俋主動請辭，二是有監委介入調查。但前者迄今看不到李俊俋有任何動作，後者從近年監察院的「保駕護航」慣例來看，可能性也不大。因此最大的可能，仍是船過水無痕，李俊俋道歉了事。

不過話說回來，如果監察院要證明自己確實有存在價值，此時此刻也是最好的表現機會。2013年，時任監察委員李復甸、馬以工就曾以卷宗不當銷毀為由，提案彈劾當時的監察院秘書長陳豐義並獲得通過。在有此前例下，監委沒有任何迴避的理由，甚至應該主動調查。如果能做到，才算是向外界證明自己「沒有瀆職」。

否則，只能說立法院砍監察院預算砍得剛好、砍得不夠。