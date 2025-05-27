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【重磅快評】監院沒錢買衛生紙 秘書長用公務車接送愛犬？

聯合報／ 主筆室
監察院秘書長李俊俋李俊俋遭指控利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。圖／聯合本報系資料照片
監察院秘書長李俊俋李俊俋遭指控利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。圖／聯合本報系資料照片

在野黨聯手砍中央政府總預算，在諸多「哭窮」的政府機關部會裡，監察院算是表現非常「突出」的一個。監察院宣稱，因為業務費被砍96%，各單位連衛生紙都買不起，「每個部門都得自備衛生紙」。還有監委說，公務車的油錢他們得自己出，地方巡察經費也沒了。說得好像因為預算被刪，監察院已經近乎停擺。

但諷刺的是，監察院才哭窮不久，如今此時卻爆出監察院秘書長李俊俋用公務車辦私事，以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，晚上再親自搭乘公務車接回的醜聞。而且在監察院「哭窮」的過程裡，李俊俋就是表現最積極的一位，還說其實去年監察院水電費就付不出來了。李俊俋還宣稱，要把預算被刪一事聲請釋憲。

而即便沒有預算爭議，李俊俋用公務車送狗之事也非常離譜。首先公務車當然是公務使用，接送首長上下班算是公務，但接送的是「狗」，當然就不只是「思慮不週」了；而且「送狗美容」的時間還是上班時段，李俊俋日理萬機，竟然還有空在上班時間交代司機「送狗美容」，簡直震碎民眾三觀。

很顯然，「公務車送狗去美容」，不會只是李俊俋公器私用的唯一例子，而應該是「被抓到的例子」。但遺憾的是，要處理這起事件，大概只有兩種方式：第一是李俊俋主動請辭，二是有監委介入調查。但前者迄今看不到李俊俋有任何動作，後者從近年監察院的「保駕護航」慣例來看，可能性也不大。因此最大的可能，仍是船過水無痕，李俊俋道歉了事。

不過話說回來，如果監察院要證明自己確實有存在價值，此時此刻也是最好的表現機會。2013年，時任監察委員李復甸、馬以工就曾以卷宗不當銷毀為由，提案彈劾當時的監察院秘書長陳豐義並獲得通過。在有此前例下，監委沒有任何迴避的理由，甚至應該主動調查。如果能做到，才算是向外界證明自己「沒有瀆職」。

否則，只能說立法院砍監察院預算砍得剛好、砍得不夠。

衛生紙 監察院 李俊俋

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