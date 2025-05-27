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李俊俋被爆公務車接送愛犬 陳菁徽：大家看監委查不查
監察院秘書長李俊俋遭爆公務車接送愛犬去美容，國民黨立委陳菁徽今日批評，大家都在等著看，監察委員會不會護短。
針對公務車接送愛犬美容一事，李俊俋解釋是因公務開會較晚，所以請同仁協助接送愛犬，並坦言自己思慮不周。對此，陳菁徽說，她整理後得出了三個重點，那就是「公器私用鐵證如山、避重就輕推給他人，預算被砍政府沒錢只是謊言」。
陳菁徽表示，監察院哭窮沒錢買衛生紙，連法定財產申報日常業務也說沒錢做，但私底下仍用燃油費、人事加班費、公務車保險費，跟交通運輸設備費等經費，來載李俊俋與他的愛犬來回去做美容，這絕對不只是個人思慮不周，而是系統性的敗壞。
陳菁徽指出，一般公務員如夥同公務同仁，私用公務車讓自己省下應該是自己要負擔的交通費用，這早就被監察院提糾舉了。後續一步，因李俊俋不具備監委身份，將不適用監察院內部的監察委員紀律委員會處置機制，因此監委們是否願意公正地辦自己的長官？大家都等著看會不會護短。
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