李俊俋被爆公務車接送愛犬 陳菁徽：大家看監委查不查

監察院秘書長李俊俋遭爆公務車接送愛犬去美容，國民黨立委陳菁徽今日批評，大家都在等著看，監察委員會不會護短。

針對公務車接送愛犬美容一事，李俊俋解釋是因公務開會較晚，所以請同仁協助接送愛犬，並坦言自己思慮不周。對此，陳菁徽說，她整理後得出了三個重點，那就是「公器私用鐵證如山、避重就輕推給他人，預算被砍政府沒錢只是謊言」。

陳菁徽表示，監察院哭窮沒錢買衛生紙，連法定財產申報日常業務也說沒錢做，但私底下仍用燃油費、人事加班費、公務車保險費，跟交通運輸設備費等經費，來載李俊俋與他的愛犬來回去做美容，這絕對不只是個人思慮不周，而是系統性的敗壞。