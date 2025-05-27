遭莊瑞雄指建議中央砍地方補助款 賴士葆駁斥移花接木

行政院決定統刪給各地方政府補助款25％，引發地方縣市強烈反彈，民進黨立委莊瑞雄更指是國民黨立委賴士葆提議的。賴士葆今天在臉書駁斥說，他是指中央政府委託地方政府的業務費用，應直接撥給地方，莊瑞雄移花接木式不實指控令人遺憾。

賴士葆表示，他去年12月23日在立法院財委會強調的重點為，這幾年國家每一年剩餘3000億到5000多億，所以從中間撥出3700多億給地方政府根本不是難事。

賴士葆強調，根據新修的「財劃法」30條第3項規定，今年的一般性補助款不能夠比去年少，我怎麼會違法主張要刪一般補助款？但中央各部會給地方政府還有「計劃性補助款」，民國112年高達2.441億，既然財劃法規定要把中央撥3700多億撥給地方政府，那原來透過中央政府各部會委託地方政府的業務費用，就應直接撥給地方，連業務也要轉移。

賴士葆說，他從本屆第一會期就要求行政院提出計劃，將中央要把哪些業務與所涉的財務撥給地方政府提到立法院，但中央政府完全理會。所以他個人主張把中央各部會要透過地方政府執行的計劃與金錢直接下放給地方，如有不再追加預算，這樣子中央政府也減輕一些負擔，這種主張何錯之有？