瓜地馬拉僑界台商齊發聲 籲國際支持台灣加入世衛

為聲援台灣加入世界衛生組織與世衛大會，瓜地馬拉台商及僑胞近500人舉辦盛大活動，呼籲國際社會正視台灣在全球衛生的貢獻，支持台灣有尊嚴地參與世衛組織（WHO）。

由瓜地馬拉台灣商會於25日舉辦的「2025年端午節慶祝活動暨美食園遊會」，活動主軸是台商僑界力挺台灣參與世界衛生大會（WHA），地點選在瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）最熱鬧的Cayala購物中心。由於正值週末假日，也吸引許多瓜國民眾及旅瓜的外國人士前來，了解台灣加入世界衛生組織的訴求。

由於瓜地馬拉是台灣在中美洲西語區國家唯一的邦交國，因此鄰近的薩爾瓦多台商僑胞，也開車近5小時來到活動會場共襄盛舉。瓜地馬拉台灣商會會長邱錦富表示，這場活動不只結合台灣的美食與文化，更凸顯希望台灣能夠參與世界衛生大會的訴求，「旅瓜的僑胞也呼籲關心公平正義的國際友人，持續為台灣發聲，支持台灣有尊嚴地參與世界衛生大會與世界衛生組織」。

台灣駐瓜地馬拉大使館也表示，台灣擁有健全的公共衛生體系與醫療實力，長年積極協助全球防疫與人道救援，在COVID-19疫情期間更展現Taiwan Can Help的具體行動，因此台灣應有權利、有責任參與全球衛生體系，這不僅是為了2300萬人民的基本健康權益，更是對全球衛生安全的具體貢獻。

活動現場還包括25個台灣美食攤位、電音三太子、舞獅及古箏表演，讓瓜國民眾體驗豐富多元的台灣文化。此外，中南美洲台灣商會聯合總會總會長林幸昭，以及世界台灣商會聯合總會榮譽總會長劉學琳，也特別出席與瓜地馬拉台商僑界共度端午佳節。