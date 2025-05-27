扣發軍公教加薪案 黃士修：政府違法案件又一樁

中央統刪地方補助款案，國民黨立委吳宗憲告發行政院違反刑法抑留剋扣罪。核能流言終結者創辦人黃士修表示，尚有一件政府違法事件，主觀故意更明顯，客觀證據更確鑿，即「行政院扣發軍公教加薪案」。

黃士修指出，1月4日，民進黨立委林楚茵稱「因114年度總預算尚未三讀，軍公教3%加薪無法補發」。國民黨立委王鴻薇打臉，「自2018年以來共加薪4次，前三次總預算三讀後，實施日分別為2月5日、2月18日、1月8日，從未在1月3日入帳」。

黃士修說，歷年總預算案通過後，總統公布期程快則一周，最慢頂多一個月。若趕不上1日發薪，加薪會破月補發，並溯及既往。114年度中央預算案已於1月21日三讀通過，總統3月21日公布，較往年延宕一個月以上。

黃士修說，3月31日加薪仍未入帳。行政院稱「受立院刪減業務費影響約用人員，希望一併加薪」。但立法院凍結的是業務費，非人事費，行政院仍扣住不發。解凍報告早已完成，行政院卻壓著不送，遭公開揭露。

5月1日，加薪仍未入帳。行政院稱「人事總處已發布待遇調整，各機關因計算與作業時間不同，5月會陸續入帳」。此前故意壓著解凍報告，延誤加薪撥付已逾兩個月。黃士修說，按刑法第129條，公務員對職務上應發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科21萬元以下罰金，未遂犯罰之。

黃士修指出，加薪款未受人事費刪減影響，預算通過後即具發給之法源與財源依據，屬「應發給」。過往如延誤入帳，均於隔月溯及補齊。本案延遲至5月，超過慣例，且缺乏正當說明。預算解凍報告早已完成卻不送，構成「抑留不發」之人為阻礙。

他說，行政院應熟悉預算執行與薪資發放程序，卻先推說總預算未三讀，後改稱配合約用人員加薪。預算既通過、人事費未變，卻仍遲不撥發，理由反覆不合理，反證其明知卻故意延發。解凍報告壓著不送，決策者明知可發卻為達其他目的（如將加薪作為與國會談判籌碼）而延發，已非單純行政遲延，而具主觀故意。

黃士修說，加薪款項在預算通過、人事費未刪、法源財源齊備情況下，仍遲延撥付，且壓著不送報告，足證行政院「明知應發而故意不發」。預算程序雖有複雜時程，卻不能成為無限期拖延之藉口。尤其已有「壓著不送」情事，更非單純程序問題。

他主張，行政裁量不得逾越法律，亦不得成為拖延撥款或變相施壓之工具。將軍公教加薪與約用人員加薪掛鉤而延撥，涉濫用權力。此行為已構成刑法第129條之抑留剋扣罪。公務員薪資為基本保障。惡意拖延發放，形同以薪資為人質，損害家庭生計，更重創對政府信任。

他質疑，一個連員工薪資都不能準時合法發放的政府，憑何要求公務員為民服務？抑留剋扣罪屬即成犯，行為一經發生即構成犯罪，補發僅為量刑斟酌，無法阻卻既遂成立。如竊盜犯返還贓物，仍不能免責。延遲期間內，公務員因而產生資金困難、利息成本等，為實質且持續之損害。請吳宗憲一併告發，並要求卓榮泰院長當場答詢。