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政院大砍地方補助款 她憂TPASS錢只到年底、2捷運補助出問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧質疑，今年藍白刪總預算時，所有對地方補助款是一毛都沒動，這筆錢百分之百保留給行政院，政院就該百分之百撥下來，但卻統刪地方25%。本報資料照片
台北市議員游淑慧質疑，今年藍白刪總預算時，所有對地方補助款是一毛都沒動，這筆錢百分之百保留給行政院，政院就該百分之百撥下來，但卻統刪地方25%。本報資料照片

行政院刪中央給地方的一般性補助款25%，台北市的北士科公車調度站經費確定受影響，國民黨議員游淑慧憂心，接下來屬計畫補助款的萬大一期、信義東延線財務修正統統卡在交通部，若計畫補助款未如期撥放，萬大一期恐面臨廠商停工，116年完工恐生變？

對於政院刪減地方政府的一般性補助款25%，其中台北市將被減37.9億元。藍委吳宗憲認為中央違法，地方應提告。游淑慧也在臉書提到，這次刪一般補助款，北士科公車調度站經費確定受影響；不過更讓她擔心的，是接下來屬計畫型補助款的軌道建設等交通經費。

游淑慧還點出，影響北北基桃通勤族最大的TPass通勤月票，是用疫後特別預算10億6650萬來補助，計畫只到今年為止，目前交通部並未承諾明年之後的預算，明年有沒有錢，中央也不告訴你，所以明年有沒有TPass預算月票補助，是不是要看交通部的心情？

游質疑，今年藍白刪總預算時，所有對地方補助款是一毛都沒有動，這筆錢百分之百保留給行政院，政院就應該要百分之百撥下來，但卻統刪地方25%；甚至政院就算是因為藍白刪總預算要報復回去，不過藍白只有刪6%，政院刪25%是什麼意思？

游淑慧提醒北市交通局、捷運局，如果今天中央是政治性考量砍地方的一般補助款，明天就可能給你查計畫型補助款，後天可能給你停專案補助款，可能未來每一個交通建設都會出問題，包含危險瓶頸路口的改善、公共充電樁的設置、TPASS通勤月票。中央還不負責任地說「沒錢地方政府自己去舉債」，北市府應該盡快主動揭露所有的補助款缺口。

尤其除了影響甚大的TPASS，捷運局的軌道預算屬於計畫補助款，目前萬大線一期、信義東延線的財務修正計劃通通卡在交通部，如果交通部補助款未如期撥放，萬大一期可能面臨廠商停工，原本預計116年要完工將可能生變。現在市府只有兩條路走，第一個停工影響工期，第二個就是市府自己籌措財源，光萬大一期就要代墊一百多億，這麼龐大的金額市府要怎麼因應？

補助款 北市府 交通部

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