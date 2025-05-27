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瓜地馬拉總統6月訪台國是訪問 將拜會賴總統

中央社／ 瓜地馬拉市26日專電

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）說，他將在6月初率團訪問台灣，並拜會總統賴清德。阿雷巴洛同時也將赴日訪問，且會參加大阪世博會的相關活動。

阿雷巴洛今天上午在總統府記者會上宣布，他將率領經濟部長賈西亞琴（Gabriela Garcia-Quinn）、外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）等官員訪問台灣進行國是訪問，並拜會賴總統及台灣政府高層官員。

瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）也將隨行出訪。阿雷巴洛表示，此行目的是「推進我們與這些偉大國家的友好合作關係」。

阿雷巴洛強調，希望和台灣將雙邊合作發展的各項領域具體化，特別是關於瓜地馬拉科技發展方面的合作；透過台灣高科技產業在瓜地馬拉的實質性投資，讓國家發展能夠取得具體進展。

阿雷巴洛也說，目前一個由約30位來自不同產業、城市與企業的瓜地馬拉人組成的半導體代表團，正在台灣進行訪問，並且參加高科技研討會。他表示，8月瓜地馬拉也將舉行一場大型研討會，將邀集台灣的科技領袖與企業家，與瓜地馬拉業者和官員參與，推動雙邊議程，讓台灣的高科技產業能在瓜國落地，實現互惠雙贏。

至於日本的訪問行程，阿雷巴洛將會晤首相石破茂，慶祝兩國建交90週年，且爭取日本企業加速投資瓜地馬拉並協助企業轉型。阿雷巴洛同時也會參加大阪世界博覽會「瓜地馬拉日」相關活動。

阿雷巴洛去年1月就職後，賴總統就在視訊會議上，邀請阿雷巴洛及其夫人訪問台灣。賴總統除了感謝阿雷巴洛對台灣的堅定支持外，更期盼台瓜兩國能在現有基礎上持續合作，進一步深化同盟關係。

此外，去年10月，外交部長林佳龍在訪問瓜地馬拉期間，也再次邀請阿雷巴洛訪台。

阿雷巴洛多次對台灣表達堅定支持，並表示希望與台灣建立半導體產業合作，促進瓜地馬拉高科技及產業發展。他強調，台灣長期以來在各領域給予瓜地馬拉協助，展現兩國間的深厚友誼，期盼兩國關係能升級為策略聯盟，吸引更多台商前往瓜地馬拉投資。

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