地方促中央懸崖勒馬 北市不排除提救濟

行政院大砍各縣市一般性補助款，立委吳宗憲建議各地採取法律途徑救濟。北市府表示，不排除一切行政救濟行動。新北、桃園市府表示，積極向行政院溝通爭取。苗栗縣長鍾東錦表示，已會同立委拜會主計總處，若提不出解方再來提告。雲林縣長張麗善說，中央不能把問題轉嫁給地方。

鍾東錦說，縣府現階段不會跟進提告，他相信中央會討論出有效解方，「船到橋頭自然直」。

張麗善表示，中央總預算遭統刪本是常態，卻移花接木轉嫁地方埋單，「這是用政治制裁地方政府」，呼籲中央政府懸崖勒馬。

台北市政府表示，中央違法剋扣一般性補助款，為捍衛市民權益，不排除採取必要的行政救濟。

新北市新聞局長李利貞說，盼中央一般性補助款，依原核定數撥付地方，並依財劃法規定計算今年度應增加分配的統籌分配稅款，已發文向政院爭取。新北市主計處長吳建國坦言，事前不知會被砍預算，因新北沒有歲計賸餘，若未即時因應，第四季預算將出現問題。

桃園市新聞處長羅楚東表示，一般性補助款有法律規定，沒隨意解釋空間，中央統刪創下惡例，違反財劃法等規範，將持續溝通。台中市政府表示，相關法律問題屬於行政院、立法院權責，市府不回應。

高雄市財政局表示，針對中央統刪補助款，市府正在盤點各項計畫，評估可能影響，未來持續落實開源節流降低衝擊。