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爭回補助款… 藍委批「吾賴政府」 籲地方提告中央

聯合報／ 唐筱恬李成蔭黃婉婷／台北報導
政院統刪地方一般性補助款，國民黨立委吳宗憲告發公務員（中）涉及刑法「違法抑留剋扣罪」。圖／聯合報系資料照片
政院統刪地方一般性補助款，國民黨立委吳宗憲告發公務員（中）涉及刑法「違法抑留剋扣罪」。圖／聯合報系資料照片

行政院拍板統刪中央給各縣市的一般性補助款廿五％，引發地方政府反彈。國民黨立委吳宗憲昨天痛批，這些都是地方救命錢、育兒錢，卻被「吾賴政府」違法沒收；他在立法院司法委員會當場告發公務員涉及刑法「違法抑留剋扣罪」及貪瀆罪，要求檢察官查辦。

吳宗憲除告發公務員外，也呼籲各縣市政府，可依行政訴訟法第八條提起一般給付訴訟，請求中央政府履行「法定給付義務」，同時基於急迫性，向法院聲請暫時狀態「假處分」，要求中央先行發放剋扣的補助款。

行政院則表示，尊重吳宗憲提告的權利，但吳所指違法情形並不存在。

立法院今年一月通過刪減今年度中央政府總預算案，其中六三六億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，竟決定統刪中央給各地方政府一般性補助款廿五％，讓地方政府財政雪上加霜。

吳宗憲在臉書表示，依據憲法一四七條「中央本應謀求地方經濟發展」，因此，地方補助款為中央憲法義務；中央還違反財政收支劃分法第卅條「補助不得低於前一年度」的規定，此法已在立法院三讀通過、經總統公布，縱使中央要提釋憲，在被宣判違憲以前，法律效力「不受影響」。

吳宗憲痛批，「吾賴政府」竟然無視法定預算的約束，違法剋扣補助款，致使如此重大公共利益損害。他也點名主計長陳淑姿，過去曾任職於台南市政府主計處，想必知道這些都是地方救命錢、教育錢，結果現在卻被民進黨政府「違法沒收」。

政院人士回應指出，有關中央政府補助地方政府的依據，首先，地方制度法第六十九條已明確規範中央政府具有裁量權，是針對全國均衡發展及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」；行政院主計總處在去年八月卅日早就函告各地方政府，如果預算經過立法院刪減，一般性補助款會隨之調整。

該人士續指，新版財政收支劃分法於今年三月廿一日公布時，今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，實務上無法再回溯到今年適用；亦即今年度一般補助款並不適用新版財劃法的規範，而依地方制度法的規定，也沒有應發給一定數額的義務。

陳淑姿 財政收支劃分法 財劃法 補助款 統刪 立法院 檢察官

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