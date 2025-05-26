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「棄醫從政」數十年未變！賴總統提3使命確保國家生存發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統26日接見台南醫師團體。圖／總統府提供
賴清德總統26日接見台南醫師團體。圖／總統府提供

賴清德總統26日接見台南醫師團體，他說，自己棄醫從政一路走來都沒有改變，肩負確保國家生存發展、保護全台人民的生命財產安全及照顧人民飯碗的三大使命。政府要全力拚經濟，不僅要照顧大企業、科技產業，也要照顧中小微型企業、傳統產業。

賴清德上午在衛福部長邱泰源、總統府秘書長潘孟安陪同下，接見社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會，訪賓一行包括台南市醫師公會榮譽理事長陳相國、理事長賴俊良、成大醫院院長李經維、奇美醫院院長林宏榮、郭綜合醫院總裁郭宗正等人。

總統提到，對現在多數人而言，民主就像空氣，越來越多人不知道「民主的可貴」。大家今天來到總統府也是民主的成就，過去在國民黨執政時代，人民不可能來到總統府，直到陳水扁前總統當選總統，政黨輪替後，總統府才開放讓民眾參觀。

前總統蔡英文上任後，更擴大規畫總統府常設展，潘孟安也於去年5月重新布展；賴總統說，「民主」就是其背後重要的信念，人民做主，人民才是國家的主人，這就是民主進步的成果。

他也分享擔任總統的三項使命，如同他棄醫從政時的精神，一路走來沒有改變。第一項使命是確保國家生存發展，也就是秉持「四個堅持」，堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

第二項使命是保護全體臺灣人民的生命財產安全。所謂「和平無價、戰爭沒有贏家」，他擔任總統，率領團隊結合社會各界力量，就是要確保兩岸和平、台灣安全、印太穩定，因此提出「和平四大支柱行動方案」。

總統接著提到，第三項使命就是要照顧2千3百萬人的飯碗，因此政府要全力拚經濟，提出各項發展計畫，不僅要照顧大企業、科技產業，也要照顧中小微型企業、傳統產業。近來行政院也提出多項對台南的建設計畫，希望未來大家一起努力，讓台南越來越好，也讓台灣越來越好。

醫師 賴清德 總統府 潘孟安 台南

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