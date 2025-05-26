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始作俑者是藍白！政院刪一般補助款 綠要蔣萬安別抗議錯對象

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供

行政院近日刪中央給地方的一般性補助款25%，北市將被減37.9億元。民進黨台北市議員許淑華說，最近很多市民關心，北市「一般性補助款」被砍37.9億的問題，始作俑者就是「藍白立委亂砍總預算」！

由於蔣萬安上周由副市長林奕華代表市府赴院會抗議，許淑華呼籲蔣萬安，請先去和自己同黨五席台北立委抗議，北市補助款被刪除，是他們舉手通過的！

許今天以「一般性補助款」被刪除的始末為題在臉書貼文，許說，今年初，藍白立委聯手通過行政院中央各機關及所屬預算「通刪」案。根據主計總處估算，通刪案要求行政院自行分配刪減高達636億。

許淑華說，中央政府預算牽一髮動全身，如此離譜的通刪要求，造成中央機關運轉窒礙難行。為盡可能減少對國防安全、外交及教育預算的衝擊，因此，行政院「被迫」統刪地方政府25％的一般性補助款。這是全國所有縣市，都有統一刪減。

許提到，從公開資料發現，北市原可從中央獲得138億的補助款，現因藍白亂刪預算，減少37億，但仍可得到約100億的預算。她查閱市府資料更發現，北市去年超徵稅收高達34億，也就是說若妥善運用，可大約補足被藍白刪除的37億。

她說，政府預算減少，是大家不樂見的狀況，但不可顛倒是非，當作政治攻防的工具。

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