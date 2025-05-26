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最新民調曝光！對賴清德施政滿意度正反意見超分歧 卓揆大跌6個百分點

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統（左）及行政院長卓榮泰（右）上任屆滿一周年。圖／聯合報系資料照
賴清德總統（左）及行政院長卓榮泰（右）上任屆滿一周年。圖／聯合報系資料照

美麗島電子報最新民調指出，賴清德總統施政滿意度正反意見拉鋸，46.3%表達滿意、45.8%不滿意，兩者皆下降；行政院長卓榮泰施政滿意度則大跌6個百分點，僅37.4%滿意，另有41%不滿意，不滿意比率是就任以來的次高。

根據美麗島電子報今天公布的2025年5月「國政民調」結果，針對「賴清德施政滿意度」，46.3%滿意，其中14.8%很滿意、31.5%還算滿意，相較上月減少0.8個百分點，另有45.8%不滿意，其中28.2%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月增加1.8個百分點，評價持續分歧。

針對「賴清德信任度」，48.5%信任，其中19.1%很信任、29.4%還算信任，相較上月微降0.1個百分點，另有41.3%不信任，其中26.3%很不信任、15%有點不信任，則比上月減少1.7個百分點，民眾態度依舊分歧。

根據交叉分析，雲嘉南地區、70歲以上、國中以下學歷以及泛綠選民，賴總統滿意度與信任度逾5成5，而台北市、桃竹苗及東部離島地區，特別是30至39歲、50至59歲與專科學歷者中，不滿意與不信任的比例較高，民眾黨與泛藍、中立選民對賴總統評價較為負面。

另針對「卓榮泰施政滿意度」，37.4%滿意，其中12.1%很滿意、25.3%還算滿意，比上月減少6.0個百分點，另有41%不滿意，其中23.5%很不滿意、17.5%有點不滿意，比上月減少1.6個百分點，未明確回答的有21.7%。

值得注意是，不滿意卓榮泰施政表現的民眾，本月仍超過4成，且是就任以來的次高。

進一步分析，70歲以上或泛綠民眾等群逾5成4滿意卓揆施政，但台北市、50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，超過5成3不滿意，值得注意的是，滿意賴總統執政的民眾，僅73.5%滿意卓院長表現，顯示內閣表現仍面臨一定挑戰。

此民調由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為5月21至23日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。

調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話699人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值正負3.0%。

賴清德 美麗島電子報 民調 卓榮泰

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