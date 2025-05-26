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朱立倫願交棒 彰化藍營基層盼世代交替、扛2026輔選重任

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
全台大罷免的藍罷綠跨過二階連署門檻數掛零，政治環境險惡，國民黨基層動員要求賴清德下治。圖／國民黨彰化縣黨部提供
全台大罷免的藍罷綠跨過二階連署門檻數掛零，政治環境險惡，國民黨基層動員要求賴清德下治。圖／國民黨彰化縣黨部提供

國民黨主席朱立倫昨首次表態願交棒，彰化藍營基層大多肯定高層世代交替，無論黨內是誰出來參選，都希望勇於承擔重任，畢竟現在政治環境艱險，2026絕對是一場硬仗，未來的黨主席應有好的論述爭取選民認同。

彰化縣議會國民黨團副書記曹嘉豪今表示，全台大罷免迄今，綠罷藍30席跨過二階連署門檻，藍罷綠掛零，並非民進黨一階、二階連署作業完美無缺，而是執政黨動用司法力量介入，從這裡可看出當前政治環境對在野黨相當惡劣，國民黨下屆黨主席的擔子很沈重，必須有毅力和決心為人民付出才扛得住。

曹嘉豪認為，國民黨耕耘基層數十年，仍有相當實力，總統大選會失敗與兩岸論述進退失據有關，即使在野黨願當和平使者，也不見得獲選民接受，國民黨中央應深入且廣泛了解選民想法，作出具體可行的論述爭取支持。

彰化藍營基層不少支持者「欣聞」朱立倫願交棒，認為朱立倫為國民黨貢獻很多，這次也盡力面對全台大罷免風波，但相對執政黨壓霸，朱立倫顯得作為不夠強勢，這時願意放下，可促進國民黨底層流動的機會，重新改造組織和結構。

朱立倫 彰化 大罷免 國民黨

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