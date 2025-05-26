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賴總統重申和平四大支柱 確保和平、全力拚經濟

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統重申「和平四大支柱行動方案」，確保和平，全力拚經濟，讓台灣越來越好。總統府／提供
賴清德總統重申「和平四大支柱行動方案」，確保和平，全力拚經濟，讓台灣越來越好。總統府／提供

賴清德總統26日上午接見「社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會重要幹部」，他表示，身為總統肩負三項使命，並重申「和平四大支柱行動方案」，確保和平，全力拚經濟，讓台灣越來越好。

訪賓一行包括台南市醫師公會榮譽理事長陳相國、理事長賴俊良、成大醫院院長李經維、奇美醫院院長林宏榮、郭綜合醫院總裁郭宗正等，由衛福部長邱泰源陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，對現在多數人而言，民主就像空氣，越來越多人不知道「民主的可貴」。大家今天來到總統府也是民主的成就，過去在國民黨執政時代，人民不可能來到總統府。

賴總統指出，直到陳水扁前總統當選總統，政黨輪替後，總統府才開放讓民眾參觀；蔡英文前總統上任後，更擴大規畫總統府常設展，潘孟安秘書長也於去年5月重新布展；「民主」就是其背後重要的信念，人民做主，人民才是國家的主人，這就是民主進步的成果。

總統與大家分享擔任總統的三項使命，如同他棄醫從政時的精神，一路走來都沒有改變。

總統說，第一項使命是確保國家生存發展，也就是秉持四個堅持：堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2千3百萬人可以決定。

第二項使命是保護全體台灣人民的生命財產安全。所謂「和平無價、戰爭沒有贏家」，他擔任總統，率領團隊結合社會各界力量，就是要確保兩岸和平、台灣安全、印太穩定，因此提出「和平四大支柱行動方案」。

賴總統解釋，第一根支柱是強化國防力量，無論是對外軍事採購或是推動國防自主。美國軍事工業來台尋求生產鏈的合作，證明台美在國防、國安上的合作範圍相當大。

第二根支柱是加強經濟發展韌性。台灣不能將所有雞蛋放在同一個籃子裡。台灣每年對外貿易約有4千多億美元，其中1千多億是外銷到美國，表示有約七成多的商品是銷往美國以外的地區，可見我國商品不只是與美國或中國進行貿易，而是立足台灣、布局全球、行銷全世界，未來將朝這個方向繼續推動下去。

第三根支柱是跟民主陣營站在一起。包括美國川普總統、拜登前總統，以及日本石破茂首相、安倍晉三前首相、菅義偉前首相、岸田文雄前首相，還有G7領袖持續在國際重要場合強調，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素。

近來G7領袖也提到，反對用武力或威脅手段改變台海現狀，這都表示台海的問題已經是全世界的問題。因此面對中國的威脅，台灣要跟民主陣營肩並肩站在一起，大家團結在國際上就有力量，就能避免戰爭發生。台灣、日本、菲律賓、韓國、澳洲以及美國都在強化國防，就是希望提高力量，靠實力達到和平。

賴總統表示，第四根支柱是只要中國對台灣以對等尊嚴的方式，能夠正視中華民國存在的事實，也能夠了解台灣人民追求民主、自由、和平、人權的生活方式，台灣願意和中國交流、進行各項合作，促進兩岸和平共榮的目標。

他強調，台灣是愛好和平的國家，台灣社會與人為善，他也會延續台灣社會的民意，用「和平四大支柱行動方案」確保和平；唯有和平，才能保護全國人民的生命財產安全。

總統表示，第三項使命就是要照顧2千3百萬人的飯碗，因此政府要全力拚經濟，提出各項發展計畫，不僅要照顧大企業、科技產業，也要照顧中小微型企業、傳統產業。近來行政院也提出多項對台南的建設計畫，希望未來大家一起努力，讓台南越來越好，也讓台灣越來越好。

賴清德 總統府

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