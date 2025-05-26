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籲地方即刻尋行政救濟 立委吳宗憲嗆「吾賴政府」出來面對

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。記者許正宏／攝影
國民黨立委吳宗憲。記者許正宏／攝影

行政院砍地方政府一般性補助款，引發各縣市政府反彈，國民黨立委吳宗憲表示，中央這一刀砍下636億，受害的是地方弱勢民眾，除了他告發中央剋扣不發地方補助款可能涉及的刑責外，也建議各地方政府可以向行政法院提出訴訟及聲請暫時權利保護。

吳宗憲今在立法院司法委員會當場告發政府公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，可能構成「刑法」第129條第2項「違法抑留剋扣罪」，以及「貪污治罪條例」第6條1項1款之「抑留剋扣罪」嫌，要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。

吳宗憲表示，除他告發外，也呼籲各縣市政府提出訴訟及聲請暫時權利保護。可依「行政訴訟法」第8條第1項提起「一般給付訴訟」，請求中央政府履行「法定給付義務」；同時基於急迫性，依同法第298條第2項聲請定暫時狀態假處分，要求中央先行發放剋扣之補助款。

吳宗憲指出，中央的法定給付義務應「依法執行」，若驟然中止，將對地方政府之施政、特別是對弱勢民眾，產生嚴重影響，甚至對財政脆弱之貧困縣市構成立即而難以回復之危害，可同時聲請定暫時狀態假處分，請求法院命中央先行發放補助款，維持原有給付狀態，以確保地方治理與人民「生存權」、「財產權」不致受損。

吳宗憲警告，倘終審法院仍認中央不負給付義務，將導致地方自治遭受實質侵害，地方政府得依「憲法訴訟法」第83條，以地方自治受憲法制度性保障，主張中央剝奪一般性補助款，已構成對憲法所保障之地方自治權之侵害，提出憲法訴訟。

吳宗憲批評，賴政府寧願把636億放在自己人口袋，也不顧百姓需求的獨裁政府「吾賴」政府的官員們晚上可安心睡，把各縣市急需幫忙的人民放在哪？

國民黨立委吳宗憲呼籲各地方政府即刻尋求行政救濟。圖／吳宗憲辦公室提供
國民黨立委吳宗憲呼籲各地方政府即刻尋求行政救濟。圖／吳宗憲辦公室提供

賴政府 補助款 憲法訴訟法 廉政署

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