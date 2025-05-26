補助款遭刪30.4億 新北主計處：經費沒到位第4季出問題

中央刪減地方一般性補助款，新北遭刪30.4億，地方財政受衝擊。新北議員陳偉杰今質詢，要求市府立即提供因應對策，不希望民眾到市府洽公沒衛生可用。主計處長吳建國坦言，事前不知道會被砍預算，經費若未即時因應，第四季將出現問題，中央認為各地方政府應利用歲計歲餘支撐，但新北沒有歲計歲餘，正在向中央積極溝通。

陳偉杰指出，中央此次補助刪減幅度驚人，社會福利相關補助遭刪16億1150萬元，減幅高達35.86%，直接影響身心障礙者生活補助、中低收入老人津貼、弱勢兒童及少年生活扶助等最基本的民生保障。陳偉杰問，是否啟動資格限縮或削減補助標準？是否調用其他財源因應？

社會局長李美珍坦言，受到影響確實非常大，會盡力跟中央爭取。陳偉杰直問，有沒有跟中央說這樣換砍到身心障礙者、中低收入戶跟弱勢兒童？吳建國說，內部正在盤點及因應，經費若未即時因應，將在第四季出現問題。

陳偉杰指出，中央刪減教育7億5995萬元補助款，減幅達21.83%，學童營養午餐、校舍改善及安全設施影響深遠；公共建設部分，中央刪減6億7245萬元補助款，減幅高達24.86%，道路、橋梁、汙水下水道、農路與綠美化等多項計畫也受影響，

新北教育局長張明文說，若經費未到位會影響學校基本運作，像是設施改善及基本工程。陳偉杰要求市府將優先順序排列，若是補助款真的被砍後須及時因應。新北工務局長馮兆麟則說，工程不會喊停，會依據優先順序排序，原則上工程會與主計處協調。

陳偉杰問，中央是否有事前協商或正式通知？吳建國說，事先並不知情，中央認為各地方政府應該利用歲計歲餘支撐，但新北狀況特殊，並沒有歲計歲餘，正在向中央積極溝通。

至於國民黨立委吳宗憲今在立法院司法委員會告發政府公務員，涉嫌違法剋扣地方補助款，可能構成刑法第129條第2項「違法抑留剋扣罪」，以及貪污治罪條例第6條1項1款之「抑留剋扣罪」嫌，要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。

新北新聞局長李利貞指出，盼中央一般性補助款，依原核定數撥付地方，並依財劃法規定計算114年度應增加分配給地方政府的統籌分配稅款，已發文給政院爭取溝通中。