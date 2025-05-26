新北國民黨團批卓榮泰「混淆預算概念」 籲中央補足地方補助款

行政院長卓榮泰近日表示，地方政府113年度有708億元歲計賸餘，應可填補中央刪減的一般性補助款，引發地方反彈。新北市議會國民黨團今嚴正聲明，強調賸餘預算依法應優先用以彌補虧損，批評卓院長刻意混淆預算概念，對地方財政現況缺乏基本認識。

新北市議會國民黨團指出，根據「預算法」第23條規定，地方政府若有歲計賸餘，必須優先用以彌補過去累積的累計虧損。全國22縣市中，僅台北市、南投縣、金門縣等8個縣市有累計賸餘，其餘14縣市仍處於虧損狀態，根本無法動用所謂的「賸餘預算」來填補補助缺口。

以新北市為例，雖在113年度出現21億元歲計賸餘，但同期間仍背負887億元累計虧損，依法該筆賸餘應優先償還舊有債務，根本無法作為預算財源。國民黨團批評，卓榮泰若主張動用此筆資金，等同鼓勵地方政府違法編列預算，「實在令人匪夷所思」。

國民黨團書記長王威元直言，卓榮泰身為閣揆，應對預算制度有所了解，若有不清楚之處，可諮詢主計總處或各地財政人員，「不要再用誤導性的說法，引發民眾對地方政府的誤解與不滿」。

王威元呼籲中央儘速依照修正後的「財政收支劃分法」，將114年度統籌分配稅款全數返還各縣市，不應再以片面說法作為延遲撥付的藉口。他強調，地方建設與民生推動迫切需要資源支持，「中央不該再拖延，更不能剋扣地方本應取得的財政權益」。