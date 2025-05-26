快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

聽新聞
0:00 / 0:00

不只統刪！統籌分配稅款也短撥緩撥 張麗善：中央三殺地方政府

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中央統刪各縣市一般性補助款引起反彈，雲林縣政府除被刪減37.6億元，中央統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，縣長張麗善表示，這是用政治制裁地方政府，籲中央政府審慎評估，懸崖勒馬。記者陳雅玲／攝影
中央統刪各縣市一般性補助款引起反彈，雲林縣政府除被刪減37.6億元，中央統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，縣長張麗善表示，這是用政治制裁地方政府，籲中央政府審慎評估，懸崖勒馬。記者陳雅玲／攝影

中央統刪各縣市一般性補助款引起反彈，雲林縣政府除被刪減37.6億元，中央統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，縣長張麗善表示，這是用政治制裁地方政府，籲中央政府審慎評估，懸崖勒馬。

雲林縣議員陳永修、林岳璋等人今天在議會質詢時關心中央統刪地方補助款影響程度，張麗善表示，中央總預算遭統刪本是常態，現卻移花接木轉嫁地方政府埋單，極度不公平，雲林縣已啟動控管機制，先針對長年以來道路破舊或農水路不合排水標準等基礎建設進行適度調整，至於社會福利、教育以及人事經費則無論如何都不得刪減。

張麗善表示，除大家已知的雲林一般性補助款被刪減37.6億元，中央核定雲林縣的108億統籌分配稅款，自今年1月開始緩撥，從1月緩撥15%，至5月已經擴大緩撥50%，截至目前已短撥12億元，嚴重衝擊到雲林縣政府各項縣政推動。

另在縣市政府計畫型補助方面，依行政院主計總處核定雲林縣是財力第五級的縣市，公共建設一般性自籌款自籌比率為10%，但現在整體財政完全被中央打亂，自籌款比率無預警的提高，教育部要求提高到50%地方自籌款，她認為這是中央用盡不同手段三殺地方政府財源，造成雲林的財政雪上加霜。

縣府財政處長孫綿凰指出，現階段仍以懇切呼籲中央政府審慎評估為優先，尋求解套。張麗善表示，期盼中央勿將問題轉嫁地方承擔，造成地方困擾、延宕基礎建設，衝擊縣民生活品質與機能，非人民之福。

雲林 補助款 統刪 張麗善 基礎建設

延伸閱讀

影／朱立倫期待順利交棒主席 張麗善：他仍有連任機會

雲林補助款減37.6億 縣長張麗善要求各局處30%預算控管

惡狼約拍性侵學校半年後才通報 張麗善：深刻檢討

雲林37.6億元遭中央刪除 張麗善：基礎建設先受衝擊 跨年晚會經費恐減

相關新聞

康建生技4死兇嫌死刑撤銷 翁曉玲：「英明」大法官之賜

南投康建生技行刑式槍擊4死命案中，凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤銷原判決。國民黨立委翁曉玲今天批評，這都是拜「英明」的大法官...

補助款遭刪30.4億 新北主計處：經費沒到位第4季出問題

中央刪減地方一般性補助款，新北遭刪30.4億，地方財政受衝擊。新北議員陳偉杰今質詢，要求市府立即提供因應對策，不希望民眾...

不只統刪！統籌分配稅款也短撥緩撥 張麗善：中央三殺地方政府

中央統刪各縣市一般性補助款引起反彈，雲林縣政府除被刪減37.6億元，中央統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，縣長張麗善表示，這...

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

立法院司委會今天下午處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%、諮詢研究業務與業務費共160...

籲地方即刻尋行政救濟 立委吳宗憲嗆「吾賴政府」出來面對

行政院砍地方政府一般性補助款，引發各縣市政府反彈，國民黨立委吳宗憲表示，中央這一刀砍下636億，受害的是地方弱勢民眾，除...

各地財務吃緊…行政院大砍補助款 立委吳宗憲籲各縣市政府提行政救濟

行政院大砍各縣市政府的一般性補助款，造成各地財務吃緊，立委吳宗憲今表示，中央一刀砍636億元一般性補助款，受害的是經濟弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。