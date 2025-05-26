不只統刪！統籌分配稅款也短撥緩撥 張麗善：中央三殺地方政府

中央統刪各縣市一般性補助款引起反彈，雲林縣政府除被刪減37.6億元，中央統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，縣長張麗善表示，這是用政治制裁地方政府，籲中央政府審慎評估，懸崖勒馬。

雲林縣議員陳永修、林岳璋等人今天在議會質詢時關心中央統刪地方補助款影響程度，張麗善表示，中央總預算遭統刪本是常態，現卻移花接木轉嫁地方政府埋單，極度不公平，雲林縣已啟動控管機制，先針對長年以來道路破舊或農水路不合排水標準等基礎建設進行適度調整，至於社會福利、教育以及人事經費則無論如何都不得刪減。

張麗善表示，除大家已知的雲林一般性補助款被刪減37.6億元，中央核定雲林縣的108億統籌分配稅款，自今年1月開始緩撥，從1月緩撥15%，至5月已經擴大緩撥50%，截至目前已短撥12億元，嚴重衝擊到雲林縣政府各項縣政推動。

另在縣市政府計畫型補助方面，依行政院主計總處核定雲林縣是財力第五級的縣市，公共建設一般性自籌款自籌比率為10%，但現在整體財政完全被中央打亂，自籌款比率無預警的提高，教育部要求提高到50%地方自籌款，她認為這是中央用盡不同手段三殺地方政府財源，造成雲林的財政雪上加霜。

縣府財政處長孫綿凰指出，現階段仍以懇切呼籲中央政府審慎評估為優先，尋求解套。張麗善表示，期盼中央勿將問題轉嫁地方承擔，造成地方困擾、延宕基礎建設，衝擊縣民生活品質與機能，非人民之福。