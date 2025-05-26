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各地財務吃緊…行政院大砍補助款 立委吳宗憲籲各縣市政府提行政救濟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院大砍原本要撥補各縣市政府的一般性補助款，造成各地財務吃緊，立委吳宗憲除了告發中央剋扣不發地方補助款可能涉及刑責外，建議各地方政府向行政法院提出訴訟及聲請暫時權利保護。本報資料照
行政院大砍原本要撥補各縣市政府的一般性補助款，造成各地財務吃緊，立委吳宗憲除了告發中央剋扣不發地方補助款可能涉及刑責外，建議各地方政府向行政法院提出訴訟及聲請暫時權利保護。本報資料照

行政院大砍各縣市政府的一般性補助款，造成各地財務吃緊，立委吳宗憲今表示，中央一刀砍636億元一般性補助款，受害的是經濟弱勢民眾，「吾賴」政府官員你們晚上能安心睡？中央多出來的這筆錢打算如何使用？他除了告發中央剋扣不發地方補助款可能涉及刑責外，建議各地方政府向行政法院提出訴訟及聲請暫時權利保護。

吳宗憲在臉書貼文指出，依《行政訴訟法》第8條第1項提起「一般給付訴訟」，請求中央政府履行「法定給付義務」，同時基於急迫性，依同法第298條第2項聲請定暫時狀態假處分，要求中央先行發放剋扣的補助款。

他說，中央的法定給付義務係基於地方補助款業經立法院三讀通過，並經總統公布之法定預算，中央應「依法執行」，以及憲法對於地方制度保障所衍生之公法上請求權，若中央驟然中止，將對地方政府之施政、特別是對弱勢民眾，包括學童、身權者、老人等之基本照顧產生嚴重影響，甚至對財政脆弱之貧困縣市，構成立即而難以回復危害，地方可同時聲請定暫時狀態假處分，請求法院命中央先行發放補助款，維持原有給付狀態。

吳宗憲強調，倘終審法院仍認中央不負給付義務，將導致地方自治遭受實質侵害，地方政府得依《憲法訴訟法》第83條，以地方自治受憲法制度性保障，主張中央剝奪一般性補助款，已構成對憲法所保障之地方自治權之侵害，提出憲法訴訟。

他批評賴政府，寧願把636億放在自己人口袋，也不顧百姓需求的獨裁政府，喊話「吾賴」政府的官員們，你們晚上可安心睡？把各縣市急需幫忙的人民放在哪？

吳宗憲補充說明， 若中央係以「行政處分」為補助，則地方政府應先依《訴願法》提起訴願，待訴願遭駁回後，再依《行政訴訟法》第5條提起課予義務訴訟，請求中央依法作成給付之行政處分，於訴願與訴訟進行期間，亦得同步聲請保全處分。

行政院大砍原本要撥補各縣市政府的一般性補助款，造成各地財務吃緊，立委吳宗憲除了告發中央剋扣不發地方補助款可能涉及刑責外，建議各地方政府向行政法院提出訴訟及聲請暫時權利保護。圖／吳宗憲服務處提供
行政院大砍原本要撥補各縣市政府的一般性補助款，造成各地財務吃緊，立委吳宗憲除了告發中央剋扣不發地方補助款可能涉及刑責外，建議各地方政府向行政法院提出訴訟及聲請暫時權利保護。圖／吳宗憲服務處提供

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