綠委伍麗華成立促進會 盼增進國際綠色外交與氣候對話合作

民進黨立委伍麗華發起的立法院氣候韌性與能源永續發展促進會，今天舉行成立大會。伍麗華說明，成立促進會是期盼提升台灣在地熱、碳匯等方面的制度參與及政策地位，促進國際間綠色外交與氣候對話合作。

民進黨立委伍麗華、林月琴、羅美玲、王義川等人，今天在立法院舉辦立法院氣候韌性與能源永續發展促進會成立大會，並由伍麗華擔任會長。

伍麗華說明，促進會未來將持續邀集各界代表，舉辦各式氣候變遷的政策研討、公聽會等活動，並促進國際間綠色外交與氣候對話合作，提升台灣在地熱、碳匯與氣候行動方面的制度參與及政策地位。

伍麗華表示，氣候變遷是時代的挑戰，轉型之路不能落下任何一個人。未來將持續以立法院為平台，凝聚政府、民間的力量，推動更公平、更韌性的氣候與能源政策，並成為台灣接軌國際氣候政策與產業發展的橋梁。

林月琴指出，氣候變遷與能源轉型是當前最艱鉅的政策挑戰，立法院不能只談科技與能源的技術選項，更應正視社會公平與人權責任。

羅美玲認為，氣候變遷對社會弱勢族群的影響尤為嚴重，因此氣候政策的制定與推動，應納入這些族群的需求與風險評估，朝向有文化敏感度與代際正義的氣候轉型架構前進。