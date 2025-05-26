康建生技4死兇嫌死刑撤銷 翁曉玲：「英明」大法官之賜

南投康建生技行刑式槍擊4死命案中，凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤銷原判決。國民黨立委翁曉玲今天批評，這都是拜「英明」的大法官之賜， 又一個惡男死刑犯可免死，其實賴政府保護兇手的立場非常清楚，若立院讓民進黨多數執政，可能第一個通過的法案就是全面廢除死刑。

南投縣男子李鴻淵3年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，最高法院去年依1個殺人、槍砲等罪判李無期徒刑定讞；至於二審3個殺人罪判死刑部分，憲法法庭死刑判決出爐後，最高法院撤銷原判決，發回台中高分院更審。

翁曉玲表示，4慘死受害人的家屬，苦苦等待喪盡天良的兇手伏法，結果拜「英明」的大法官之賜， 又一個惡男死刑犯可免死；最高法院說，依照大法官憲判字8號（死刑釋憲案）判決，要對被告的「更生教化」做鑑定，但原審法院沒做，所以撤銷原死刑判決。因為司法要反覆確認兇手更生教化的可能性，盡其全力保護兇手權益，兩相對比，實在諷刺。

翁曉玲指出，賴政府及其大法官保護兇手而非死者的立場十分清楚，立法院若讓民進黨取得多數、讓賴清德總統完全執政，估計第一個通過的法案就是全面廢除死刑。一個不重視民意、會沒收公投的政府，不用懷疑，它什麼反民主、反正義的事都做得出來的。