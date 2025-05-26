跟大法官「有理說不清」 羅傳賢談憲訴法說明會：司法權不該侵犯立法權

立法院前法制局長羅傳賢今天接受媒體專訪時，再次提到對憲法法庭對憲法訴訟法釋憲聲請案召開說明會的看法。羅傳賢表示，大法官搞不清楚立法院情況，跟他們（大法官們）有理說不清，實際上司法權也不應侵犯立法權。

憲法法庭本月12日前對民進黨團針對憲法訴訟法釋憲聲請案，舉行立法程序說明會，邀請羅傳賢擔任專家教授列席說明立法院三讀程序問題，因羅傳賢指明立法院長韓國瑜與前院長蘇嘉全、游錫堃在第三讀程序時詢問「請問院會有無異議」，若在場無人異議即視為「默認同意」的作法一致，被民進黨團總召柯建銘點名「與在野唱和」受到關注。

羅傳賢今天中午接受網路節目專訪，再度說明他對立法院通過「憲訴法」三讀程序的看法。他說，大法官搞不清楚立法院情況，立法權是機動、互動下的結果，但跟大法官有理講不清，而實際上司法權也不應侵犯立法權，現在看起來他們就是先讓「憲訴法」受理，到時候大法官補上兩名時就可以來處理；他也提到，國會改革法案被判違憲是立法權被弱化，事實上，現在立法院就是實質國會，不能用五權分立來解釋，一個共和國內最大職權應該在國會。

此外，對大罷免持續，羅傳賢也有看法。羅傳賢說，大罷免導致年年選舉、國家空轉，這是世界首例，其實還是如同前總統陳水扁講「權力需要分享」，大家才能一起理性溝通利國利民的政策，若照現況下去只會內耗、不會進步，台灣恐將「菲律賓化」。

羅傳賢分析，大罷免成功的話，立院多數換黨，那少數黨再發起罷免，台灣本來每4年一次選舉，屆時就變成一年選一次變成每年都在選舉，為了報復仇恨每年選舉搞來搞去，「這樣國勢會弱，台灣恐怕將會菲律賓化，甚至會更慘。」

羅傳賢說明，許多歐美國家都是內閣制，民意過半數才能當總理執政，現在民意少數的政府想要拿走全部的權力，但是席次多的在野黨，在立院讓許多執政黨想要的政策過不了，就一直空轉、內耗，國家不會進步。他還說，「倒閣的話，行政院是看熱鬧，因為武器不平等；如果不解散國會，就換一個行政院長，但是台灣不是內閣制，所以倒閣無用。」

「主政者要妥協讓步，因為前總統陳水扁講過，權力需要分享」。羅傳賢指出，政府及各政黨的團結很重要，理應分享權力，協商時用盡全力協商，談不攏那就再下一次、下一次，執政黨權力分享的話，在野才會想來幫忙，所有人坐下來集思廣益、理性溝通利國利民的政策。

羅傳賢認為，執政黨必須尊重立法院的立法權，要有這樣的心胸、寬容、平等對話及理性溝通，然後產生共識，公共利益才能產生，而不是單方面的使用手段干預國會，世界也會覺得中華民國有個很糟糕的政府。