快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

跟大法官「有理說不清」 羅傳賢談憲訴法說明會：司法權不該侵犯立法權

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院前法制局長羅傳賢今中午接受網路節目專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供
立法院前法制局長羅傳賢今中午接受網路節目專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供

立法院前法制局長羅傳賢今天接受媒體專訪時，再次提到對憲法法庭對憲法訴訟法釋憲聲請案召開說明會的看法。羅傳賢表示，大法官搞不清楚立法院情況，跟他們（大法官們）有理說不清，實際上司法權也不應侵犯立法權。

憲法法庭本月12日前對民進黨團針對憲法訴訟法釋憲聲請案，舉行立法程序說明會，邀請羅傳賢擔任專家教授列席說明立法院三讀程序問題，因羅傳賢指明立法院長韓國瑜與前院長蘇嘉全、游錫堃在第三讀程序時詢問「請問院會有無異議」，若在場無人異議即視為「默認同意」的作法一致，被民進黨團總召柯建銘點名「與在野唱和」受到關注。

羅傳賢今天中午接受網路節目專訪，再度說明他對立法院通過「憲訴法」三讀程序的看法。他說，大法官搞不清楚立法院情況，立法權是機動、互動下的結果，但跟大法官有理講不清，而實際上司法權也不應侵犯立法權，現在看起來他們就是先讓「憲訴法」受理，到時候大法官補上兩名時就可以來處理；他也提到，國會改革法案被判違憲是立法權被弱化，事實上，現在立法院就是實質國會，不能用五權分立來解釋，一個共和國內最大職權應該在國會。

此外，對大罷免持續，羅傳賢也有看法。羅傳賢說，大罷免導致年年選舉、國家空轉，這是世界首例，其實還是如同前總統陳水扁講「權力需要分享」，大家才能一起理性溝通利國利民的政策，若照現況下去只會內耗、不會進步，台灣恐將「菲律賓化」。

羅傳賢分析，大罷免成功的話，立院多數換黨，那少數黨再發起罷免，台灣本來每4年一次選舉，屆時就變成一年選一次變成每年都在選舉，為了報復仇恨每年選舉搞來搞去，「這樣國勢會弱，台灣恐怕將會菲律賓化，甚至會更慘。」

羅傳賢說明，許多歐美國家都是內閣制，民意過半數才能當總理執政，現在民意少數的政府想要拿走全部的權力，但是席次多的在野黨，在立院讓許多執政黨想要的政策過不了，就一直空轉、內耗，國家不會進步。他還說，「倒閣的話，行政院是看熱鬧，因為武器不平等；如果不解散國會，就換一個行政院長，但是台灣不是內閣制，所以倒閣無用。」

「主政者要妥協讓步，因為前總統陳水扁講過，權力需要分享」。羅傳賢指出，政府及各政黨的團結很重要，理應分享權力，協商時用盡全力協商，談不攏那就再下一次、下一次，執政黨權力分享的話，在野才會想來幫忙，所有人坐下來集思廣益、理性溝通利國利民的政策。

羅傳賢認為，執政黨必須尊重立法院的立法權，要有這樣的心胸、寬容、平等對話及理性溝通，然後產生共識，公共利益才能產生，而不是單方面的使用手段干預國會，世界也會覺得中華民國有個很糟糕的政府。

立法院 權力 憲法法庭 大罷免 大法官

延伸閱讀

反大罷免！高虹安向他請益 藍白今合體催不同意票

嘉義首宗市民代表罷免投票 林淑勉、吳宏哲罷免沒過

大法官受理憲訴法釋憲 吳宗憲：民進黨在三讀時未反對

【重磅快評】韓國瑜之怒 是對無知大法官的溫柔抗議

相關新聞

有默契？ 朱立倫表態願交棒黨主席 盧秀燕、蔣萬安均不表態

國民黨主席將改選，更傳出台中市長盧秀燕有意參選，黨主席朱立倫更表態願意交棒。與盧關係友好的台北市長蔣萬安今出席活動被媒體...

中央砍地方補助款 吳宗憲怒告發公務員涉「違法抑留剋扣罪」

行政院拍板統刪中央給各縣市一般性補助款25％，引發地方政府反彈。國民黨立委吳宗憲今天在立法院司法委員會當場告發政府公務員...

康建生技4死兇嫌死刑撤銷 翁曉玲：「英明」大法官之賜

南投康建生技行刑式槍擊4死命案中，凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤銷原判決。國民黨立委翁曉玲今天批評，這都是拜「英明」的大法官...

跟大法官「有理說不清」 羅傳賢談憲訴法說明會：司法權不該侵犯立法權

立法院前法制局長羅傳賢今天接受媒體專訪時，再次提到對憲法法庭對憲法訴訟法釋憲聲請案召開說明會的看法。羅傳賢表示，大法官搞...

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

立法院司委會今天下午處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%、諮詢研究業務與業務費共160...

【重磅快評】批盧秀燕賣地女王？請先看她做了什麼建設

台中市長盧秀燕最近為了中火摃上中央，湊巧未取得操作許可的興達電廠及除役的大林電廠也被發現上場救援，民進黨為轉移焦點，只得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。