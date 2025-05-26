藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

立法院司委會今天下午處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%、諮詢研究業務與業務費共1600萬元。由於藍白立委均缺席、在場立委無異議的情況下，會議主席、民進黨籍司委會召委莊瑞雄裁示「准予動支」，因此國安會預算全解凍。

立法院司法及法制委員會上周三審查總統府與國安會預算解凍案時，總統府2億餘元預算全數解凍，但藍白立委不滿國安會秘書長吳釗燮又沒出席，國安會業務費遭凍結30%、諮詢研究業務100萬元等案，另定期處理。

司委會今天下午開會繼續審查國安會預算解凍案，總共有3案包括業務費遭凍結30%（約1300萬元）、諮詢研究業務預算凍結200萬元、諮詢研究業務中業務費100萬元，總金額1600萬元。

吳釗燮今天仍然請假，由副秘書長徐斯儉代表列席。會議開始後，由於藍白立委均未出席，僅有民進黨立委陳培瑜、沈發惠在場。莊瑞雄詢問在場立委，給予預算動支是否有異議？在場立委皆無異議，莊瑞雄宣布「准予動支、提報院會」。