【重磅快評】批盧秀燕賣地女王？請先看她做了什麼建設

台中市長盧秀燕最近為了中火摃上中央，湊巧未取得操作許可的興達電廠及除役的大林電廠也被發現上場救援，民進黨為轉移焦點，只得加大打盧力道，地方議員「適時」拿出台中市府賣地砲轟盧，指盧是「賣地女王」。但，地方要建設就得籌措財源，歷來藍綠都如此，盧即使賣地但也拚建設，反觀綠營首長賣地又端出什麼成績？

國民黨主席朱立倫近日受訪，表示希望能順利交棒黨主席，儘管有人持觀望態度，但更多人看好盧秀燕未來可能扛責。盧秀燕今天被問到朱表態「願交棒」一事，並未正面表態，只說上班不談選舉，不談政治，但仍不影響她的政治行情，民進黨早已把她列為頭號打擊目標。

民進黨市議員陳淑華等人配合中央打盧，拿台中市政府下月要標售水湳機場原址及太平新光地區區段徵收等17筆土地來大作文章，指底標近520億元，批盧市長是賣地女王，理由是盧稱賣地為蓋捷運，但捷運預算依進度逐年編列，根本不需要一次性賣地籌措，一再賣地顯示盧無視居住正義，有炒作土地之嫌。

但地方政府標售土地就是等同無視居住正義、炒作不動產嗎？顯然不能這樣一刀切。盧秀燕推動台中水湳經貿園區有中央公園及地下停車場、水資源回收中心等工程，還有台中流行影音中心、台中國際會展中心、台中綠美圖等大型建設，屬台中近年來少見重大建設，投入經費超過500億，市府借貸及支出逾百億，何況市府還有捷運資金缺口，標售土地所得優先償還貸款，這是合理財務操作，換作是林佳龍來當市長，恐怕也是如此。

再者，細看台中市府今年第二次標售的土地，包括原水湳機場及太平新光區段徵收區共17筆土地都是配餘地。所謂的配餘地就是在區段徵收完成抵價地分配作業後剩餘的建地，這些剩餘的建地依規定就會標售，以返還當初開發費用。換句話，如果沒有配餘地，地方很多建設根本無法推動，執行上有其必要性。

盧秀燕為了推動重大建設，標售區段徵收的配餘地，只因這次標售土地底逾500億就被批賣地女王，但民進黨議員忘了，今年年初市府第一次標售土地底價更達747億，那時綠營怎麼沒有聲音？是不是因為盧秀燕政治行情高漲，綠營議員才想起來要趕快砲轟她才行？

要說標售土地，台中市去年辦理第13期與14期部分抵費地標售，標售土地約3萬坪、底價超過200億元，當時的內政部長林右昌有「異見」，認為可能引發地價上漲，影響房價；但藍營隨即拿出資料，指前市長林佳龍也於任期內標售出75.5億元、面積約3.2496萬坪土地，盧並非唯一。

就事論事，而且對於公務員而言，抵費地是重劃過的土地，價值較高，如果賤賣恐被彈劾，既然是標售，當然是要賣比較好的價錢，民進黨要攻擊藍營，就用結果來反推，怎不說林佳龍當市長時為何不賤賣抵費地？

高雄市長陳其邁上任後也同樣標售土地，還自詡想賣的沒有賣不掉的，被韓粉狂酸「邁邁一上任就賣地」， 藍營議員還拿楠梓區惠民里82期重劃區質疑財務結算有盈餘5.1億元，市府卻還再賣地。要問的是，如果高雄都是延續性建設都能這樣操作賣地，綠營好意思拿放大鏡來檢視盧秀燕？

真的要檢視地方政府賣地有無不當，其實真要好好做一些功課，至少得提出數據來證明徵收超過必要性，行政單位過度徵收，就會產生超額的配餘地；民進黨要打盧秀燕，並無不可，但真的要先看看盧做了什麼建設，再來檢視徵收規模是否適宜。捨此不為，光看配餘地520億就以為有大文章可做，未免也太容易被打槍了。