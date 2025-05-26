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上路滿1個月！「赴中國交流資訊公開專區」迄今登錄案件逾200筆

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／本報資料照片
賴清德總統。圖／本報資料照片

為因應「賴17條」，內政部4月13日建置「赴中國交流資訊公開專區」，上路迄今累計登錄250筆，其中民選公職人員129筆、宗教團體69筆、人民團體52筆。內政部說，未來持續精進，若團體赴中國期間若遇突發或緊急事件，政府能即時取得聯繫，提供必要協助。

賴總統今年3月13日提出「國安統戰威脅17項因應措施」，要求落實公職人員及宗教等團體赴中交流揭露制度，內政部隨後建置「赴中國交流資訊公開專區」，鼓勵各級民選公職人員、宗教及人民團體將赴中國起訖時間、地點、事由等相關資訊於平台登錄。

內政部指出，「赴中國交流資訊公開專區」自4月13日上路迄今，累計登錄案件250筆，平均每週新增40筆，其中民選公職人員129筆、宗教團體69筆、人民團體52筆，顯示系統設計便民、操作簡單，廣獲各界團體支持。

為推廣赴中國交流資訊更公開透明，降低突發風險，保障國人安全，內政部分於4月9日及4月11日邀請宗教事務諮詢委員會、人民團體及合作社舉辦業務聯繫會報，展示專區操作流程。

內政部並函請立法院、各級地方政府及議會、中華民國全國商業總會、中華民國全國工業總會及國軍退除役官兵輔導委員會等單位機關與宗教及人民團體，了解登錄重要性，同時鼓勵民選公職人員、宗教及人民團體赴中前，透過系統化登錄即時掌握資訊，確保人員及交流安全。

內政部表示，未來將持續精進公開專區功能及民眾意見回饋，透過多元宣導管道，相關資訊將在保障個人隱私之前提下公開，以利團體於赴中國期間若遇突發或緊急事件，政府能即時取得聯繫，提供必要協助與服務，有助於建立安全安心的交流環境。

賴清德 國安 內政部

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