竹市一般補助款被砍9.8億 邱臣遠籲中央：以蒼生為念

新竹市今年度原獲配中央政府一般性補助款35.7億元，但日前被通知中央通刪新竹市政府一般性補助款27.3%，導致新竹市補助款短少9.8億元，議員不分黨派今都在議會質詢關切。代理市長邱臣遠答詢說，以竹市目前財政韌性可調節因應，但仍會積極要求中央以地方發展、蒼生為念，不做刪減。

新竹市政府主計處日前說明，新竹市一般性補助款遭刪減9.8億元，尚可勉強用市府自有資金調整審慎應對，但一般性補助款攸關市政重要建設經費，當中不乏地方政府應急經費，如計畫型補助再遭減撥，勢必對新竹市整體財政造成更大衝擊，呼籲中央政府盡速補足短撥數，讓市政建設能夠如期推動。

今天適逢邱臣遠赴議會施政報告，多名議員也在最後質詢時間關切此事，國民黨議員吳旭豐說，議會若要刪除市府預算都會進行討論，但如今中央卻未經討論，就逕自刪除地方一般性補助款，新竹市被砍了9.8億元，呼籲市府對中央作為要提出強硬態度。

民進黨市議員楊玲宜則表示，新竹市地方補助款是因為藍白立委統刪行政院636億元，而受影響減列9.8億元，到底是哪些具體減列項目，市府未有完整說明。

民眾黨市議員李國璋表示，立法院統刪預算應釐清問題出在哪，還是被中央亂扣帽子，並表示今年好不容易爭取到財政收支劃分法法修正，未來新竹市配回補助將大幅增加，這無論未來哪個政黨執政，新竹市都能享有，不該再遭遇統刪預算如此罪過。

邱臣遠答詢說，中央通刪地方政府一般性補助款，包括新竹市在內22個縣市府都受衝擊，新竹市每年上繳國稅2900億元，但配回率僅3.5％全國最低，以新竹市設籍與經常流動人口約100萬人而言，配回率過低，造成市政很大壓力，尤其交通、醫療與教育等都是負擔。

邱臣遠還說，新竹市政府這2年堅守財政紀律還債40億元，短債都已還清，只剩長債，堅守財政紀律。針對一般性補助款遭刪減，第一時間已要求財主單位組成專案小組，目前以影響社福、基礎建設與教育部分為主，市府會優先以自有資金進行審慎調整，以穩定市政推動為最大方向，也會呼籲中央應以地方發展、蒼生為念考量。