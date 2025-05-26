民進黨女力營今起開放報名 顏翎熹、阿美現身經驗分享

民進黨性平部7月5日至6日將於桃園舉辦第二屆「民主x女聲，政治影響培力營」，廣邀在罷免運動、公民倡議與政治實務中展現影響力的年輕女性講者，嘉義市議員顏翎熹、「山除薇害」罷團發言人阿美、音樂創作人楊舒雅，今天也現身分享經驗，盼啟發更多女性參與公共事務為民主發聲。

今年營隊主題為「年輕女性的政治影響力」，將聚焦實戰演練、典範沙龍、國際交流三大主軸，預計招收60位年齡介於20至35歲的年輕女性參加，報名於26日中午開放，截止至6月9日。

民進黨性平部主任李晏榕說，此次特別聚焦女性在社會運動、政治參與、國際事務中的角色，從大罷免運動中出現的年輕女性參與為起點，期待透過實務經驗交流與國際視野分享，讓參與者找到屬於自己的聲音與力量。

嘉義市議員顏翎熹表示，她長期倡議性專區政策、關注性別平權，且非政治世家的背景，強調女性不需背景或完美條件就能參與政治，也點明政策辯證不該是精英壟斷，更不該避談現實？她認為，這個營隊讓更多女性透過自我認同與公共討論，理解參與本身就是改變的開始。

山除薇害發言人阿美分享國小就遭遇性騷擾的經歷，並指出，台灣性平制度還有很多進步空間，女性第一人稱視角與受害經驗，是推動制度變革不可或缺的力量。她提到，在罷免行動中成為焦點人物後，仍面臨政治領域中的性別不平等，期待在營隊中進一步與學員分享經驗與行動。

音樂創作人楊舒雅指出，女性早已是公民倡議的重要基石，在罷免行動中，超過6成志工是女性，卻時常成為性騷擾與暴力對象，她還曾在街頭宣講時遭男性攻擊，部分男性只挑女性講者騷擾，而女性參政的困境，往往藏在日常的羞辱與不被尊重中。

楊舒雅說，政治不該是陽剛壟斷的場域，女性需要自由、安全發聲的空間，也需要更多政治參與的機會，這正是這個營隊存在的價值。

培力營輔導員戴綺儀則分享，去年營隊讓她找到志同道合的夥伴，並一同投入大罷免等街頭行動。女性的加入不只是性別比例的問題，而是將來自不同背景、多元身分的觀點帶入公共領域；不論來自農村、漁村、城市或同志社群，女性都能以自身生活經驗，投入制度改變並形塑未來。