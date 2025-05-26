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司法院預算凍結10案2.4億 立院司委會全數解凍

中央社／ 台北26日電

立法院司法及法制委員會今天處理114年度中央政府總預算關於司法院預算凍結項目，共有10案。經詢答及在場立委討論後，所有案子均准予動支（備查），提報院會。

立法院司法及法制委員會上午邀請司法院副秘書長王梅英、法務部次長黃世杰等人就跟蹤騷擾防制法相關議題進行專題報告，並備質詢，另也處理114年度司法院預算解凍案，共有10案，凍結金額約新台幣2億4647萬餘元。

民進黨立委沈發惠質詢提到，立法院會23日表決復議案，使攸關法庭直播的法院組織法修法逕付二讀，。他認為，法庭直播雖然是司改國是會議結論，但社會對此仍有蠻大的疑慮，包括法官協會等單位也表達疑慮，這必須在立法前解決，司法院要適時對外說明。

王梅英表示，法官並不怕檢驗，目前的法庭也非常公開透明，只要是可以公開審理的案件，都歡迎民眾旁邊、監督。

國民黨立委吳宗憲表示，今年度中央總預算創台灣史上新高，總支出高達3.13兆元，中央卻片面刪除全台地方政府的補助款636億元，這不是預算調整而是違法剝奪，因此他要告發政府公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，可能構成刑法的違法抑留剋扣罪、貪污治罪條例的抑留剋扣罪。

黃世杰說，尊重立委的意見，但刪減預算相關程序及相關憲法爭議，現在由憲法法庭審理中，法務部尊重一切結果。

國民黨立委王鴻薇質疑多位檢察官辦案因為政治正確，因此官運亨通、升官，例如偵辦前台北市長柯文哲京華城案的檢察官林俊言，獲推薦升任主任檢察官等。

黃世杰表示，這樣的說法不是很公平，因為法務部有完整程序，不但要經過檢察官票選，還有檢審會把關機制，並非單純由行政官員單獨決定。

此外，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。

最高法院大法庭14日裁定，犯詐欺犯罪，在偵審均自白，自動繳交其犯罪所者，減輕其刑，所稱「其犯罪所得」，是指行為人因犯罪而實際取得的個人所得，即個人犯罪酬勞。

國民黨立委王鴻薇、羅智強質詢時，詢問黃世杰等人對此裁定的看法。

黃世杰說，當時最高法院大法庭言詞辯論過程中，最高檢察署代表表達意見，堅定認為該條文的立法理由是要填補被害人所受損害，因此不認同大法庭的裁定見解。不過依照制度，大法庭的裁定有其解釋上拘束力，法務部會盡速研議相關修法，讓法條文字更加明確，定義犯罪所得。

詢答結束後，在場立委處理司法院預算凍結案，所有案子均准予動支（備查），提報院會。

黃世杰 法務部 司法院

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