司法院預算增卻要釋憲？ 藍委批政院不尊重

「司法院今年預算增加16億，為何還要提出釋憲？」藍委翁曉玲26日質詢時如此質疑。司法院官員回應說，由於行政院是就中央政府總預算，所以也包括司法院的總預算。但翁曉玲追問，監察院對預算的釋憲是對總預算還是自己的預算？官員回應說是監察院本院的預算。翁曉玲因此呼籲司法院要跟行政院抗議。

預算可分開釋憲？

立法院司法及法制委員會26日繼續處理114年度的預算凍結案。國民黨立委翁曉玲詢問備詢的司法院副祕書長王梅英，司法院今年的預算是增加還是減少？王梅英表示不記得相關數據，旁邊的官員表示是增加的。翁曉玲則說增加16億，她又問說民進黨立院黨團與行政院都有對總預算提出釋憲，有包括司法院嗎？

司法院會計處長楊順成回應說，由於行政院對整個中央政府總預算聲請釋憲，因此司法院的預算也包括在裡面。但翁曉玲詢問，監察院也對總預算提出釋憲，是針對整個總預算案還是監察院自己的預算？楊順成補充說，是監察院自身的預算。翁曉玲不滿說，經立法院審議過的司法院預算增加，行政院卻還幫司法院提出釋憲，司法院應表達抗議。

白委批解凍報告隨意

另外，她詢問王梅英，大法官《憲判8》要求死刑需要一致判決，相關修法何時出爐？王梅英回應說，已經召開數次修法會議，今年應該有機會提出修法。翁小玲表示，中選會近日否決國民黨團提出的「反廢死」公投，她認為中選會應該沒有拒絕立法院提出的公投之權利，「簡直是違法濫權」。

民眾黨立委黃國昌則表示，他對科技監控相關預算提出凍結案，但司法院卻提出2023年的作為要爭取預算解凍，這樣合理嗎？王梅英回應，其實去年有做了很多措施，相關報告沒有很周延；刑事廳長李釱任僅表示，有邀請法官對科技監控相關設施進行參訪，盼助法院更加了解相關業務。黃國昌希望司法院的解凍報告能針對問題回答。

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