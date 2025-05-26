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總統：棄醫從政30年精神沒變 3大使命確保國家生存發展

中央社／ 台北26日電

總統賴清德今天接見台南市醫師公會幹部時說，他棄醫從政將近30年，一路走來精神沒有改變，擔任總統的3大使命包括確保國家的生存發展、確保全國人民生命財產的安全、顧2300萬人的飯碗。

賴總統在總統府接見社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會重要幹部，他說，有朋遠自故鄉而來，更加令人高興。

賴總統說，他擔任總統使命，一如棄醫從政的精神，一路走來沒有改變。

他說，第一大使命是要確保國家的生存發展，堅持民主自由的憲政體制永遠不改；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

賴總統表示，第二大使命是確保全國人民生命財產的安全。和平無價、戰爭沒有贏家。他擔任總統率領團隊，結合社會各界力量，就是要確保兩岸和平、台灣安全、印太穩定。

賴總統表示，他因此提出和平四大支柱行動方案，包括提高國防力量，無論是對外軍事採購或推動國防自主，例如美國的軍事工業來台灣尋求生產鏈的合作，台灣與美國在國防國安的合作其實範圍很廣，這不是他擔任總統才開始，已進行相當時間。

他說，政府要加強經濟發展，經濟要好、要勇，要有韌性；立足台灣、布局全球、行銷全世界，他會按此方向繼續推動下去。

賴總統表示，美日元首都不約而同說，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素；最近G7也說，反對用武力、也反對用威脅的手段改變台海現狀，這表示台海的問題已經是全世界的問題，面對中國的威脅，台灣要與民主陣營站在一起，團結就有力量，可以避免戰爭發生。

他認為，和平要靠實力，對和平要有理想，但不能有幻想，不是靠簽一個合約、簽和平協議就可以得到和平；若接受獨裁者的意見，也不可能得到和平。

賴總統說，為了解決兩岸問題，他公開說過，只要對等、尊嚴，正視中華民國存在的事實、正視台灣人民追求民主自由和平人權的生活方式，台灣願意與中國交流，進行各種合作，促進兩岸和平共榮的目標；台灣是愛好和平的國家，台灣社會也是與人為善的社會。

賴總統表示，他的第三大使命是要顧2300萬人的飯碗。這次美國對等關稅，影響比較大的是傳統產業，他與行政院長卓榮泰與各行各業座談近20場次，聽起來高科技產業應變能力較好，傳統產業比較需要政府支持，傳統產業遇到的問題，政府會幫忙。

美國 中華民國台灣

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