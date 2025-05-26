影／反廢死公投遭否決 被害家屬痛批：書讀到哪去?
立法院日前通過「反廢死」、「重啟核三」公投，中選會日前決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，「重啟核三」公投則確定會在法定公投日8月23日辦理。全力推動「反廢死」公投的國民黨團表示不滿，今天立委葛如鈞、吳宗憲、羅智強在立院黨團舉行「沒收反廢死公投 獨裁復辟、民主已死」記者會表達譴責，並邀請同時也是被害者家屬的中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能、理事劉祉源出席表達看法，張介能表達反對廢死的民眾佔多數，事關人命就是重大政策，然而行政機關、專家學者卻以「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」拒辦理公民投票，中選會是執行機關卻反過來審查三讀通過的法案，他無法接受，怒批士大夫無恥就是國恥，「爾俸爾祿 民脂民膏」你們書讀到哪去了！
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