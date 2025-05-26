影／反廢死公投遭否決 被害家屬痛批：書讀到哪去?

在美國啟動對等關稅後，為了掩飾自己狀況外的窘境，總統賴清德喊出「脫中入北」，要幫台灣在經貿上找出另一條活路，更有政府官員跟著大力宣揚，彷彿這就是國家的新戰略。未料賴清德卻突然下車，澄清脫中入北只是學者提出的策略，開車的駕駛自己把車翻了，徒留還在車上政府官員好尷尬，更凸顯政府在這場川普關稅戰中不知要把台灣帶向何方的荒腔走板...

2025-05-26 13:33