中選會退反廢死公投 藍黨團：公然違法真正的毀憲亂政

中選會日前決議駁回反廢死公投案，引發爭議，國民黨立法院黨團今開記者會批評，這已經違反公投法及憲法的權力分立，「中選會何時成立法院太上皇？」這才是真正的毀憲亂政；受害者家屬也到場，中選會怎能以非重大決策為由退回？這攸關人命，這對全台受害者家屬完全不公平。

國民黨團今上午於立法院開「沒收反廢死公投 民主已死！獨裁復辟！」記者會。「師鐸獎女教師命案」家屬、中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能質疑，經最高民意單位審查通過的法案居然可以被執行機關中選會退回去？這讓人心中很納悶又很悲憤，中選會怎麼會以並非重大決策為由駁回？這不只攸關已被害的人命，也攸關未來可能被害民眾，這怎不是重大決策？令人無法接受。

「攔查毒犯警員殉職案」家屬、中華民國生命權平等協會理事劉祉源也說「不贊成廢除死刑」，這會讓人處處都沒安全感，明明八成民意都反對死刑，政府可以漠視民意嗎？這對全台灣受害家屬完全不公平。

國民黨立委吳宗憲表示，中選會其實已違法，「公投法」第15條已經排除第10條規定；再者從憲法上五權分立來看，怎麼會有行政機關推翻立法機關決議的事情，「中選會何時成立法院太上皇？」；過去曾有公投審議委員會，遭眾多綠委反對，批評是沒收公投案的太上皇機構，民進黨昨日今非，吃法律自助餐。

國民黨立委葛如鈞則批，中選會本來應該是沒有黨派之私的中立機構，現在變對執政黨忠心耿耿的「選題會」，現在是選擇性中立、選題性中立、毀憲亂政不中立，不想辦的案子即便有八成民意也不議決；故意僅通過核三公投，就是要將錯誤能源政策責任轉嫁給民眾，果真是最會政治算計的民進黨。

國民黨團首席副書記長羅智強也說，中選會這次沒收反廢死公投才毀憲亂政，不過「裝睡的人叫不醒」，今天最難過的是冷血的「大法官」、「民進黨」成為死刑犯「救星」，而真正被判無期徒刑的是受害者家屬。

另外，有關民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批在野持續鬥臭獨立機關，羅智強表示，請吳去跟被害者家屬說，今天中選會不只沒收反廢死公投， 更傷了受害者家屬伸張正義的心；吳宗憲也批，民進黨是貼標籤的慣犯，完全不顧權力分立及公投法。