中央砍地方補助款 吳宗憲怒告發公務員涉「違法抑留剋扣罪」

行政院拍板統刪中央給各縣市一般性補助款25％，引發地方政府反彈。國民黨立委吳宗憲今天在立法院司法委員會當場告發政府公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，可能構成「刑法」第129條第2項「違法抑留剋扣罪」，以及「貪污治罪條例」第6條1項1款之「抑留剋扣罪」嫌，要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。

吳宗憲在臉書上發文表示，依據憲法147條，中央本應謀求地方經濟發展，地方補助款乃憲法義務，中央竟違反「財政收支劃分法」第30條「補助不得低於前一年度」的規定。不論是中央總預算案還是新修正的「財劃法」，兩者都已經立法院三讀通過、總統公布，縱使提釋憲，在被宣判違憲以前，法律效力「不受影響」，所以執政黨也不要再扯釋憲當藉口，行政院主計總處現行的作為就是違法。

吳宗憲表示，這不是只有宜蘭的問題，而是全國22縣市人民的共同權益。補助款不是中央的賞賜，而是法律明定的義務。「吾賴」政府竟然無視法定預算的約束，違法剋扣補助款，致使如此重大的公共利益損害，他也在此告發政府公務員涉瀆職罪，並要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。

吳宗憲更點名主計長陳淑姿，過去曾任職於台南市政府主計處。他說，想必主計長非常清楚這些錢，都是地方政府用來幫孩子吃營養午餐、改善校舍、補助弱勢津貼和做基礎建設的，這是地方的救命錢、育兒錢、教育錢，結果現在卻被民進黨政府「違法沒收」。