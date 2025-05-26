反廢死公投遭否決藍批民主已死 吳思瑤：不要再當巨嬰

國民黨團指控中選會沒收反廢死公投，證實獨裁復辟、民主已死。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，國民黨人就是巨嬰，不檢討自身公投案在法理面站不住腳、且台灣沒有廢死，只想透過公投來救罷免，而藍白所提的兩大公投目前一勝一負，顯見中選會秉公處置，藍為什麼不說？

立法院日前通過「反廢死」、「重啟核三」公投，中選會日前決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，「重啟核三」公投則確定會在法定公投日8月23日辦理。全力推動「反廢死」公投的國民黨團表示不滿，今再舉行記者會表達譴責。

吳思瑤今天在立法院受訪時指出，國民黨的反應令人毫無意外，無論中選會如何裁定，在野黨立委一定會鬥臭中選會，將其打為政黨側翼，因為一路走來，國民黨人就是這麼巨嬰，不服自己意就去攻擊、喊不公平，無視自己違法亂紀，提出語焉不詳、文不對題的公投案。

吳思瑤表示，民進黨團過去在論述反廢死公投時，一再提醒法理面站不住腳，實質面更是莫須有的操作，因為台灣沒有廢死，提一個反廢死公投，到底是在誣賴誰？只是想透過公投來救罷免，進行政黨動員，如此而已。

她提到，國民黨跟民眾黨各自提出「反廢死」、「核三延役」公投案，目前一勝一負，有成立也有駁回，代表中選會秉公處置、依法行政，國民黨人為什麼不說核三延役的公投就順利過關了阿？儘管民進黨團對和三公投抱持遺憾立場，但仍尊重中選會獨立行使職權。

她奉勸國民黨不要只挑對自身政治操作有利的事情，民進黨團不樂見在野持續鬥臭獨立機關，也不要再巨嬰下去了，「不是全天下只有你最大，一切都要聽你的」。