蕭旭岑：朝野政黨主席未先見面談 國安簡報就是鴻門宴

賴清德總統於520就職周年演說，邀請在野黨主席聽取「重要國安情勢簡報」，兩黨主席去不去，各有解讀。馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲，如果賴清德沒有以總統兼民進黨主席身分先與在野黨主席先見面，國安簡報就是「鴻門宴」，在野黨主席不應該出席。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，這不是擺姿態，賴總統有憲政責任與在野黨領袖會面卻不做，丟一個國安簡報出來，這是陷阱，國民黨主席朱立倫跟民眾黨主席黃國昌如果傻傻進去聽簡報，出來不能講，之後做什麼事情還會被質疑，為什麼要刪預算。

蕭旭岑說，如果在野黨主席出席國安簡報，是不是要幫政府所有與國家安全有關的政策背書？而且動輒就洩密來辦你、禁止你赴陸？如果今天賴清德是透過國是會議或朝野政黨領袖的會議，針對重要的國家議題交換意見，再指示國安會向兩位在野黨主席簡報，比較合情合理，今天什麼都沒有直接跳到簡報，這是鴻門宴。

蕭旭岑說，可以說賴總統對在野黨有善意，但這個善意是虛的，真有善意，就請賴總統以執政黨主席的身分，邀在野黨領袖會商。過去前總統陳水扁見過國民黨主席馬英九和連戰；前總統馬英九兼任黨主席時也見過民進黨主席蘇貞昌，這是慣例。所以賴有什麼理由不見在野黨主席，丟一個國安簡報不但名不正言不順，而且不安好心。