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民進黨：賴總統自始守護、團結台灣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

針對國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，抨擊賴清德總統獨裁且狠毒，總統府未作評論；民進黨強調，賴總統自始守護台灣主權、團結台灣，反觀朱立倫率眾攻擊司法、偽造罷免連署、派黨內幹部前往中國，究竟為台灣民主做了什麼？

民進黨發言人卓冠廷表示，朱立倫一再說他在等賴總統一通電話，試想，一面說要和解團結，另一面又對總統施政、甚至是人格做攻擊，這樣的兩面手法，要人相信到底哪個才是朱主席的真心真意？

卓冠廷說，面對國內外挑戰，賴總統秉持一貫態度就是守護台灣主權，盡可能團結台灣，抵抗中國文攻武嚇，並與世界民主國家進行有意義交流，讓世界看見台灣；朱主席一再強調台灣的民主價值，試問：率眾攻擊司法機關、偽造罷免連署、不斷派黨內幹部前往中國與中共一同唱衰台灣，哪一點是在守護台灣的民主價值？

賴清德 民進黨 朱立倫 卓冠廷

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